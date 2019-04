Prefeito em exercício Ronaldo Lopes participa de plantio de árvores nativas na orla de Penedo

Data: 26/04/2019



A Prefeitura de Penedo realizou na manhã da última quinta-feira (25), em parceria com o Instituto do meio Ambiente de Alagoas (IMA), o projeto Alagoas Mais Verde, uma parceria do IMA com as prefeituras dos municípios de Alagoas. Em Penedo o projeto teve o objetivo inicial de arborizar a orla ribeirinha e contou com a parceria de diversas empresas locais, que contribuíram com as proteções de metal, para que as mudas das árvores nativas plantadas possam se desenvolver.

O evento contou com a presença do Prefeito em exercício, Ronaldo Lopes, Diretor-presidente do IMA- Alagoas, Gustavo Lopes, Secretários municipais, vereadores, empresários locais, servidores públicos, entre outros. Os empresários locais presentes ao evento receberam um certificado do Programa Alagoas mais verde, por ajudar na arborização da cidade em prol de um ambiente mais saudável para a população.

Foram plantadas 20 árvores de espécies nativas na Orla de Penedo, seguindo a extensão do cais existente na orla ribeirinha. Para o Secretário de Desenvolvimento econômico de Penedo, Pedro Soares é importante a realização de parcerias público- privada para a realização dessas e outras ações em benefício de toda comunidade penedense.

O Presidente do IMA, Gustavo Lopes destacou que uma cidade arborizada consegue diminuir a temperatura ambiente em dois graus célsius, sendo as ações conjuntas do IMA com a Prefeitura de Penedo fundamental para tornar Penedo uma cidade mais arborizada.

“Quero agradecer aos empresários locais que ajudaram muito para a realização dessa ação e agradecer a Penedo por abraçar a causa verde, entendendo a importância de ter uma cidade arborizada”, declarou.

O Prefeito em exercício Ronaldo Lopes falou sobre as obras executadas em Penedo desde o início da gestão atual e também sobre a nova orla ribeirinha de Penedo que foi totalmente modificada, se tornando um local propício para que a população possa usufruir, inclusive as crianças, pois o parquinho infantil que havia sido retirado pela gestão anterior foi reconstruindo, sendo um novo espaço de lazer para a família penedense.

Ronaldo Lopes também destacou que ocorrerá a expansão do programa de arborização para diversas ruas e praças da cidade.



Fonte: Ascom/PMP