Prefeitura da Barra de São Miguel, AL, faz nova nomeação de aprovados em concurso de 2018

Data: 26/04/2019



A Prefeitura da Barra de São Miguel, no Litoral Sul de Alagoas, divulgou nesta sexta-feira (26) uma nova lista de nomeações dos aprovados no último concurso público. Segundo portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), essa convocação também preenche vagas deixadas em aberto por candidatos desistentes.

Clique aqui para conferir a portaria no DOE, a partir da página 145

O concurso foi realizado em 2018, com resultado homologado em maio daquele ano. Convocações anteriores já haviam sido realizadas. Desta vez, foram nomeados 26 aprovados para os cargos de

Auxiliar de disciplina;

Auxiliar de sala;

Auxiliar de serviços educacionais;

Auxiliar de serviços gerais;

Fiscal de obras;

Fiscal de tributos;

Guarda Municipal;

Inspetor de Vigilância Sanitária;

Merendeira(o) escolar;

Professor nível II;

Professor nível II/ Educação Física;

Secretário escolar

Quem tiver o nome na lista, devem se dirigir ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, situado na Praça Valdomiro Otávio do Nascimento, no centro da cidade, das 7h30 às 13h30, para apresentar os documentos necessários.

No dia 20 de maio serão realizados os exames médicos, do meio-dia às 13h, por ordem de chegada. No edital consta a lista de documentos e exames exigidos.

Quem não tomar posse em até 30 dias, a contar da data da publicação da portaria, estará renunciando à vaga e sua nomeação será considerada nula. Nesse caso, um novo candidato será convocado, de acordo com a lista de classificação.

Já os aprovados que não quiserem ser empossados, devem formalizar a desistência preenchendo um termo próprio, disponibilizado no Departamento de Recursos Humanos do Município.

Fonte: G1/AL