Secretaria Municipal de Educação entrega fardamentos aos alunos na escola Paulo XI na Cooperativa II

Data: 26/04/2019



Prosseguindo com a entrega de fardamentos escolares em todas as unidades educacionais de Penedo, das zonas rural e urbana, a Secretaria municipal de Educação-Semed realizou na última quinta-feira (25), a entrega de 238 fardamentos na Escola Municipal de Educação Básica Paulo XI no Povoado cooperativa II, zona rural do município. A entrega contou com a presença do Prefeito em exercício Ronaldo Lopes, da Secretária municipal de Educação Cintya Alves, Presidente do IMA, Gustavo Lopes, diretores, coordenadores e funcionários da escola e a equipe técnica da Semed.

A Escola municipal Paulo XI é nona escola a receber o fardamento escolar composto por blusa e calça para os alunos maiores e blusa e bermuda para os que estão nas series iniciais da rede municipal de educação, totalizando 2000 fardas até o momento. As entregas de fardamento ocorrem seguindo o cronograma da Semed, onde inicialmente é realizada uma visita social pela Assistente Social, verificando a situação de vulnerabilidade social dos alunos e se os mesmos estão tendo a frequência adequada as aulas, entre outros critérios.

Após recebem os fardamentos os alunos cantaram o hino de Penedo e também tiraram fotos com as autoridades presentes.

A Secretaria municipal de educação Cintya Alves destacou a importância da entrega de fardamentos para os alunos da rede municipal de educação, na qual a Semed trabalha com empenho para avançar na busca por uma educação de excelência em toda Penedo.

Para a Assistente Social da Secretaria de Educação, Darlene Nonato a realização de uma visita social nas escolas municipais, antes da entrega propriamente dita é importantes para verificar possíveis melhorias a serem realizadas nessas unidades de ensino contribuindo para que a equipe técnica da Secretaria possa adotar as medidas necessárias, para que todos os alunos continuem tendo educação de qualidade.

O Prefeito em exercício Ronaldo Lopes destacou a importância dessa entrega de fardamentos para os alunos da rede municipal de ensino, contribuindo para o bem-estar dos alunos em sala de aula.

“ Estamos junto com a Secretária Cyntia Alves realizando essa entrega aqui na escola Paulo XI, ainda serão entregues fardamentos nas demais unidades de ensino, tanto na zona urbana, quanto rural. Com isso nenhum aluno ficará sem receber seu fardamento”, afirmou.

Fonte: Ascom/PMP