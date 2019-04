Hospital Universitário, em Maceió, é furtado e prejuízo chega a R$ 600 mil

Data: 27/04/2019



Quatro equipamentos do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (Hupaa-Ufal), no bairro Cidade Universitária, em Maceió, foram furtados nesta sexta-feira (26) e o prejuízo estimado é de R$ 600 mil. O caso, que aconteceu durante a madrugada, foi divulgado pelo HU por meio de nota.

Um trecho da nota diz que uma enfermeira sentiu falta dos equipamentos ao iniciar o trabalho por volta das 6h30. Ela informou aos vigilantes e a gestão da unidade. A Polícia Federal (PF) foi acionada e está investigando o caso (leia na íntegra ao final do texto).

Os equipamentos furtados foram dois processadores de imagem, um broncoscópio e um colonoscópio, que eram do Centro Endoscópico e Terapêutico.

Segundo o HU, os exames de ecoendoscopia foram suspensos temporariamente devido ao furto do único aparelho capaz de fazer procedimento.

A unidade hospitalar disse ainda que uma nova avaliação vai ser realizada para ver se algum outro equipamento foi levado.

Leia a nota do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (Hupaa-Ufal) na íntegra:

O Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (Hupaa-Ufal) informa que na madrugada desta sexta-feira (26) foi alvo de furto de quatro equipamentos do Centro Endoscópico e Terapêutico. Um levantamento inicial mostrou que foram levados dois processadores de imagem, um broncoscópio e um colonoscópio. O prejuízo estimado é de R$ 600 mil até o momento. Uma nova avaliação patrimonial será feita para identificar se algum outro material foi levado.

Uma enfermeira do setor notou o ocorrido ao iniciar suas atividades às 6h30, informou os vigilantes e a gestão do hospital, que acionou a Polícia Federal e tomou as demais providências cabíveis. A PF já esteve no local e investiga o caso. A gestão também entrou em contato com a Ufal e a Ebserh, que se colocaram à disposição para ajudar no que for possível.

Os atendimentos na unidade não serão interrompidos e já retornam na próxima segunda-feira (29), pois o hospital conta com outros equipamentos deste tipo. O único exame que não poderá ser realizado neste momento é a ecoendoscopia, pois o único processador capaz de realizar este exame foi levado.

A unidade, entretanto, ainda avalia o impacto no número de procedimentos que serão oferecidos. Anteriormente, era feitos cerca de 80 por dia. O Hupaa reforça que continua à disposição das autoridades visando encontrar os envolvidos e recuperar os equipamentos.

Fonte: G1/AL