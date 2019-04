Abertas as inscrições para 788 vagas em cursos técnicos do Ifal

Data: 28/04/2019

Estão abertas, até o dia 19 de maio, as inscrições para o Exame de Seleção 2019.2 do Instituto Federal de Alagoas – Ifal. O certame vai selecionar estudantes com ensino médio completo ou prestes a concluí-lo para ingressar em cursos técnicos de diversas áreas ofertados pela instituição. São 788 vagas, entre ampla concorrência e cotas, distribuídas nas cidades de Maceió, Satuba, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Viçosa, Arapiraca, Penedo, Rio Largo e Coruripe.

Para candidatar-se, é necessário acessar o endereço eletrônico exame.ifal.edu.br, preencher o requerimento de inscrição e pagar a taxa no valor de R$50,00 (cinquenta reais). Os pedidos de isenção podem ser feitos de 26 de abril a 13 de maio, segundo as instruções do edital.

Os inscritos deverão comparecer para a realização da prova, no dia 9 de junho, às 8h30, na cidade onde estará disputando a vaga. O exame aplicado conterá 40 questões de múltipla escolha, 20 correspondentes à Matemática e 20 correspondentes à Língua Portuguesa.

com assessoria