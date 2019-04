CRB sofre virada e estreia com derrota por 2 a 1 para o Londrina no Rei Pelé

Data: 28/04/2019



O Clube de Regatas Brasil estreou com derrota na Série B do Campeonato Brasileiro 2019. O Galo perdeu por 2 a 1 para o Londrina na tarde deste domingo (28), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Victor Rangel abriu o placar aos 2′, Arthur Caculé empatou e Safira virou ainda no primeiro tempo.

Com a derrota, o Regatas ficou na 15ª colocação. O Londrina conquistou os primeiros três pontos e está na terceira posição. O Galo agora enfrenta o Paraná no próximo sábado (4), às 19h, no Estádio Durival Britto, em Curitiba. O Tubarão encara o Brasil-RS na sexta-feira (3), às 19h15, no Estádio do Café, em Londrina.

Fonte: TNH1