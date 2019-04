Sine Maceió está com quase 60 vagas de emprego abertas

Data: 29/04/2019



O Sine Maceió informou na tarde desta segunda-feira (29) que está com 59 vagas de emprego abertas para várias áreas. Há disponibilidade para quem tem ensino fundamental, médio e superior.

A contratação está prevista para o mês de maio. Interessados que se encaixarem nos perfis devem procurar o posto de atendimento que fica no 2º piso do Shopping Popular, no centro da capital.

Vagas e perfis exigidos

Auxiliar de limpeza (30 vagas): É preciso ter experiência com limpeza de shopping center ou indústria, ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira de trabalho.

Encarregado de limpeza (5 vagas): É preciso ter experiência com limpeza de shopping center ou indústria, ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira de trabalho.

Operador de máquinas de limpeza (5 vagas): É preciso ter ensino fundamental completo, CNH B com experiência no manuseio de maquinas dirigíveis de limpeza em shopping center comprovada em carteira de trabalho.

Supervisor de limpeza (1 vaga): É preciso ter ensino médio incompleto, com experiência em gestão de equipe de limpeza de grandes centros comerciais comprovada em carteira de trabalho.

Coordenador de logística (1 vaga): É preciso ter ensino superior completo em áreas de logística, experiência com almoxarifado, conhecimento em sistema ERP, em gestão de processos logísticos e rotinas administrativas. Experiência comprovada em carteira.

Almoxarife (5 vagas): É preciso ter ensino médio completo com curso de Operador de Empilhadeira, experiência na área de almoxarifado e logística, CNH categoria B e experiência comprovada em carteira.

Auxiliar de Almoxarife (5 vagas):É preciso ter ensino médio completo com experiência em almoxarifado comprovada e curso NR35.

Carpinteiro (1 vaga): É preciso ter ensino médio completo com experiência comprovada em carpintaria.

Assistente Administrativo Financeiro (1 vaga): É preciso ter ensino médio completo ou superior incompleto com experiência em gestão de pessoas, rotinas administrativas, recursos humanos e rotinas financeiras. Experiência comprovada em carteira.

Supervisor Operacional (1 vaga): É preciso ter ensino superior incompleto ou completo em logística e rotinas administrativas; conhecimento em Sistema Integrado e Almoxarifado. Experiência comprovada em carteira.

Assistência de logística (3 vagas): É preciso ter ensino superior incompleto com experiência em auditoria de processos logísticos, notas fiscais e inventários. Experiência comprovada em carteira.

Inspetor de materiais (1 vaga): É preciso ter ensino superior incompleto ou completo em Engenharia de qualidade, Produção ou Elétrica, com curso técnico em elétrico-eletrônica, eletromecânica ou automação, e possuir registro ativo no CREA. Experiência comprovada em carteira.

Como se candidatar?

Os interessados devem procurar o Sine e levar a Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS), PIS, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e comprovante de cursos, caso tenham feito. Todos os documentos devem ser originais.

O Shopping Popular está localizado na Rua do Livramento, próximo à Praça Deodoro. O posto de atendimento do Sine Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Mais informações: 3315-6260 e 3315-6205.

Fonte: G1/AL