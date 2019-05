Bola na Rede

Data: 01/05/2019

Estamos de volta com o nosso blog para destacar sempre os fatos e acontecimentos da nossa cidade de Penedo em âmbito local e também sem deixar de lado o mundo esportivo que a bola não pode parar. Por isso que depois de encerrar os campeonatos estaduais teve início no final de semana o Campeonato Brasileiro das Séries A, B e C com muitos gols e cheios de emoções. Que por sinal, continua nessa quarta-feira 1º de Maio dia do Trabalho e do Trabalhador, a quem felicitamos à todos pelo seu dia. Então vamos ao que interessa…..

Dos quatro principais campeões estaduais só o Flamengo venceu. Corinthians, Grêmio e Cruzeiro levaram na cabeça. Como Avaí e CSA também. Aliás, dos campeões estaduais a minoria, com Athletico, Flamengo e Bahia, venceu.. O que isso diz dos estaduais? Nada. Nada além do que se sabe. Não servem para nada e nem que todos os campeões estaduais tivessem vencido na rodada a constatação mudaria. Hoje teremos o início da 2ª Rodada que será complementada amanhã, vejamos então os jogos do 1º de Maio….

O feriado sugere cardápio variado ao torcedor brasileiro. Claro que nenhum dos torcedores dos dez times brasileiros em ação aceitarão o óbvio, ou seja, que jogo mesmo será o das 16h, em Camp Nou, entre o campeão espanhol Barcelona de Lionel Messi e o fabuloso Liverpool de Jürgen Klopp, pelas semifinais da Liga dos Campeões. … –

Não é menos verdade que, na mesma hora, no Beira-Rio, Inter e Flamengo têm tudo também para fazer um jogão, e já com cara de decisão para o Colorado. Se o Rubro-Negro ganhar seu segundo jogo de seis pontos, e fora de casa, mostrará mesmo a que veio. Os demais quatro jogos têm situações as mais variadas. O Corinthians recebe a Chape outra vez e precisa mais do que vencer, precisa, minimamente, convencer, também às 16h, em Itaquera. O CSA se expõe, em casa, ao risco de levar nova goleada, agora do candidatíssimo ao bicampeonato Palmeiras, no Rei Pelé, jogo impossível de ver, posto que não passará naTV…. –

Dois jogos, às 19h15. Na Ressacada, o Avaí recebe o Grêmio, deve perder, mas pode aprontar. E, no Mineirão, o Cruzeiro deve fazer o Ceará pagar pelo que não fez…. -ENTÃO BOLA NA REDE….