Equatorial Energia anuncia redução na tarifa de energia elétrica em Alagoas

Data: 30/04/2019

O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Alagoas (CCEDAL) realizou, na manhã desta terça-feira (30), sua 2ª Reunião Extraordinária de 2019, na sede da Equatorial Energia Alagoas, no bairro Gruta de Lourdes, em Maceió/AL. A sessão teve como pauta principal o reajuste tarifário de -2,72%, que vigora a partir da próxima sexta-feira (3).

O gerente de Regulação e Mercado da Equatorial Alagoas, Marcelo Ximenes, explicou como o reajuste será aplicado na tarifa de energia elétrica. “O cálculo é realizado de forma proporcional aos dias de consumo. A redução na tarifa de energia elétrica será percebida pelos consumidores de forma gradativa, com o efeito integral a partir de junho”.

Ainda segundo Marcelo Ximenes, a correção tarifária é resultado do processo de transferência do controle acionário da Distribuidora alagoana, assumido pelo Grupo Equatorial. “A Equatorial já previa a redução da tarifa no plano de aquisição, que fazia parte do edital do leilão. Tudo faz parte do planejamento da empresa, com garantia de qualidade no fornecimento de energia elétrica ao consumidor”, concluiu.

Antônio Pinto, presidente do CCEDAL, destacou a importância do relacionamento entre o Conselho de Consumidores e a empresa. “O Conselho de Consumidores deve ser um elo de aproximação entre os consumidores e a Equatorial. E nós percebemos que a empresa está disposta a dialogar conosco, visando a qualidade na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no Estado”, pontou.

com assessoria