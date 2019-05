Receita Federal recebe 239,1 mil declarações de contribuintes alagoanos

Data: 01/05/2019



A Receita Federal recebeu 239.173 declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) de contribuintes alagoanos dentro do prazo, segundo balanço divulgado esta manhã, para a Gazetaweb, pelo órgão. O volume é 4,14% superior às 229.658 declarações entregues no ano passado em Alagoas. Em números absolutos, foram enviados 9.515 documentos a mais em relação a 2018.

Em todo o Brasil, segundo a Receita Federal, foram entregues 30.677.080 de declarações de IR, um crescimento de 4,8% em relação ao ano passado, quando 29.269.987 de contribuintes entregaram o documento dentro do prazo.

Quem não entregou a declaração do IRPF 2019 dentro do prazo este ano poderá fazê-lo a partir de 8h desta quinta-feira (02), mas já estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Não será preciso baixar um novo programa. O próprio sistema fará a atualização dos valores na hora de imprimir a guia.

Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, em 2018, em valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima R$ 142.798,50.

Neste ano, o pagamento das restituições começa em 17 de junho e vai até 16 de dezembro. A Receita Federal ressalta que quanto antes o contribuinte tiver entregado a declaração com os dados corretos à Receita, mais cedo será ressarcido. Têm prioridade no recebimento pessoas com mais de 60 anos, contribuintes com deficiência física ou mental e os que têm doença grave.

