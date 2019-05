Reeducando alagoano recebe diploma de bacharel em Administração no TJ

Data: 30/04/2019



O reeducando Cícero Alves Júnior, de 36 anos, recebeu nesta terça-feira (30), o certificado de conclusão do curso de Administração, realizado durante cumprimento de pena no Núcleo Ressocializador da Capital.

Cícero entrou no Sistema Prisional com o ensino médio e saiu de lá com formado em Administração de empresas, 80 cursos profissionalizantes e produzindo artigos científicos.

O diploma foi entregue na Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), com a participação do supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), desembargador Celyrio Adamastor Tenório.

Fonte: TNH1