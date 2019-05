Secretaria municipal de Educação realiza projeto que incentiva alimentação saudável na infância

Data: 30/04/2019



As diversas opções de lanches, entre outros alimentos industrializados disponíveis na atualidade, aliado a praticidade que esses alimentos oferecem, muitas vezes fazem com que as pessoas se descuidem de ter uma alimentação saudável. Para trabalhar essa questão, bem como incentivar a formação de um hábito alimentar saudável na infância, a Secretaria Municipal de Educação iniciou a primeira etapa do Projeto: “Caminhos para uma vida Saudável”, que tem o objetivo de incentivar os alunos a aderirem ao lanche saudável nas escolas, com menos produtos industrializados, incentivando também os pais a optarem por alimentos saudáveis para seus filhos.

O projeto acontece inicialmente nas creches: Lucia Nogueira Moreira, Denilma Bulhões, Vovó Judith, Menino Jesus e Rosete Andrade, partindo da premissa de que a formação do hábito alimentar se inicia na infância, incentivando a adesão aos alimentos saudáveis ao invés dos industrializados.

A primeira etapa do projeto consistiu na visita as creches e apresentação do projeto, com a presença da equipe formada por nutricionista, entre outros profissionais. Na oportunidade ocorreu a pesagem dos alunos e funcionários. Também foram realizadas reuniões onde foram debatidas todas as questões referentes ao tema, inclusive com os pais dos alunos, ocasião em que muitos ficaram surpresos com os malefícios causados por alguns tipos de alimentos industrializados.

De acordo com a Professora Juliana Santos Moreira, da Creche Denilma Bulhões, uma das unidades de ensino onde o projeto tem sido realizado, o foco do projeto é menos alimentos industrializados na alimentação das criança. Participam do projeto, a Coordenadora da educação infantil Maria Leonildes Rodrigues Moreira, a nutricionista Carla Sampaio, além de diretores, coordenadores e funcionários das unidades de ensino envolvidas.

“O nosso objetivo é conscientizar alunos, pais, funcionários,professores a aderir com alimentação mais saudável, para que no futuro nós possamos ter jovens e adultos mais saudáveis e uma saúde melhor, entender a questão de cores dos alimentos e seus respectivos sabores e tipos: Frutas, legumes, verduras, entre outros. Conhecendo também o mal que faz outros alimentos industrializados, a exemplo de refrigerantes, pipocas e biscoitos industrializados, mostrando o que é certo e o que é errado na alimentação”, explicou.

A professora também explica que com o apoio dos pais dos alunos, ocorrerão diversas reuniões onde o tema será trabalhado, conscientizando toda a comunidade escolar acerca da importância da alimentação saudável. Pois por meio dessa, as crianças crescerão com menos probabilidade de desenvolverem diversas doenças causadas ou agravados pela má alimentação, como pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, entre outros.

“Esse tema será trabalhado durante todo esse ano, para que a gente possa ver no final do ano um bom resultado, colaborando para que toda comunidade tenha uma vida mais saudável, tanto nossos professores, colegas de trabalho, pais e alunos”, destacou.

A Secretária municipal de Educação Cintya Alves também comentou sobre a importância da alimentação saudável, nas escolas e na vida das crianças como um todo.

“Temos que começar cedo a conscientização de uma alimentação saudável. Levando informação à comunidade escolar podemos juntos transformar a forma como pensamos alimentação de nossos alunos”, ressaltou.

Fonte: Ascom/PMP