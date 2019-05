Campo do Sinimbu é reinaugurado com torneio amador e a presença de diversas autoridades

Data: 01/05/2019



A Prefeitura de Penedo reinaugurou na manhã dessa quarta-feira (1), feriado do dia do trabalhador, o Campo do Sinimbu, localizado na orla ribeirinha da cidade. O evento contou com as presenças do Prefeito Marcius Beltrão, vice Ronaldo Lopes, vereadores, secretários municipais, funcionários públicos e a população em geral. Após a solenidade foi realizado o torneio de futebol amador com a participação de 16 equipes, na qual o jogo de abertura foi realizado por Vasco da Coperativa x Ponte Preta do Tabuleiro.

As obras de recuperação do campo contemplaram um moderno projeto de iluminação, com sistema de drenagem e um novo gramado, contendo ainda alambrados removíveis. Já na parte de cima, antes de areia foi construído um anfiteatro e academia, além disso o parque infantil, área de lazer destinada as crianças penedenses foi reconstruído recebendo novos brinquedos possibilitando assim diversão para toda a família penedense.

As obras referentes a nova orla ribeirinha, receberam investimentos de R$ 1.462,500 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos). Os recursos via Ministério do Turismo foram de emendas parlamentares dos então deputados federais, Renan Filho e Rosinha da Adefal.

Durante a solenidade o vice prefeito Ronaldo Lopes destacou que a área hoje reestruturada, anteriormente estava degradada devido a intervenções mal feitas realizadas pela gestão anterior, na qual além da remoção do parque infantil para construção de bares, grande parte daquele espaço foi coberto de areia, permanecendo assim até o inicio das obras.

O Prefeito Marcius Beltrao destacou a importância do dia do trabalhador e também da realização de um torneio esportivo dessa categoria, reunindo esportistas da zona urbana e rural, na qual foi possível devido as obras de reconstrução do Campo do sinimbu, tradicional praça esportiva da cidade de Penedo. Também afirmou que o restante da orla ribeirinha será reinaugurado em outra data. Além disso determinou ao departamento de esportes do município, a criação de regras para utilização do campo, buscando assim a preservação do patrimônio publico ora inaugurado.

” Espero que a cada dia que passa possamos melhorar significativamente a vida da nossa gente, conduzindo a gestão com muito trablaho e entregando equipamentos iguais a estes, para proporcionar diversão e a prática esportiva. E que a população nos ajude a cuidar e preservar o seu patrimônio”, enfatizou.

Fonte: Ascom/PMP