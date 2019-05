Gerentes regionais assumem missão de preparar professores e alunos para a Prova Brasil

Data: 02/05/2019



Os novos gestores das 13 Gerências Regionais de Ensino (Geres) de Alagoas foram empossados nesta quinta-feira (2) em solenidade comandada pelo governador Renan Filho e pelo vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, no Palácio República dos Palmares.

Os gerentes, que exercem as funções pelo biênio 2019-2020, terão a responsabilidade de conduzir o processo para realização da Prova Alagoas e da Prova Brasil, este ano, envolvendo mais de 108 mil alunos das redes estadual e municipais de ensino em todo o Estado.

O grupo foi selecionado entre os diretores das três escolas de cada região com melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2017, cujos resultados foram divulgados em setembro de 2018. No processo seletivo, além da nota no Ideb, cada professor precisou apresentar um plano de gestão, um estudo de caso e passou por uma entrevista. Os selecionados agora terão a missão de coordenar as ações voltadas para a melhoria da qualidade da educação em suas respectivas regiões.

Para o governador Renan Filho, a escolha desses gerentes por critérios técnicos e a implementação do programa Escola 10 são fatores que contribuíram para o crescimento de Alagoas nas últimas edições do Ideb. “Estamos, por meio do Escola 10, renovando os gerentes regionais. Esse foi um programa muito importante porque estabeleceu o mérito entre os diretores escolares de Alagoas, para que aqueles diretores das escolas com melhor Ideb assumissem a coordenação da sua região. Isso garantiu a meritocracia para ascensão na Educação alagoana e a oxigenação, já que essa é a terceira turma de gerentes regionais que estamos empossando. Isso abre as portas para que a gente tenha sempre novos desafios, novas metas e, por isso, a educação de Alagoas, além de ter tido a escola pública com o melhor Ideb do País, obteve também o maior crescimento, na média, entre todos os estados brasileiros. Isso foi inédito”, lembrou.

O Ideb é realizado a cada dois anos. Nos números apresentados no ano passado pelo Ministério da Educação (MEC), Alagoas apareceu entre os três estados brasileiros com maiores índices de crescimento na Educação entre 2015 e 2017, ao lado do Ceará e do Piauí. O Estado apresentou evolução em todos os níveis avaliados, subindo seis posições no ranking dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sete posições nos Anos Finais e 11 posições no Ensino Médio.

A gerente da 2ª Região de Ensino, Heline Rocha, é coordenadora pedagógica da Escola de Educação Básica José Wilson Melo Nascimento, em Coruripe, que obteve nota 9,9 no Ideb 2017, melhor resultado do Brasil nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para a professora, o resultado só foi alcançado a partir dos esforços da equipe, do apoio do Governo de Alagoas por meio do Escola 10 e da meritocracia implantada na escolha dos gestores.

“Mesmo sendo uma escola da zona rural, executamos um trabalho em equipe, com gestão participativa, com professores unidos. Foram degraus que fomos subindo aos poucos. A articulação do Escola 10 alavancou esse trabalho. O programa incentivou mais os professores e os alunos a buscar resultados cada vez melhores. E a valorização profissional do Governo do Estado para com as pessoas que conhecem a realidade da escola, sem envolvimento político, não tem igual. Hoje, só eu sou de uma escola municipal entre os gerentes regionais, porque o resultado das escolas do Estado no Ideb tem se elevado pelo fato de que as pessoas estão se engajando mais a partir dessa valorização. A meritocracia foi o ponto chave para o resultado alcançado pela educação de Alagoas”, pontuou a gerente.

Segundo Renan Filho, a expectativa do Governo para o próximo Ideb é positiva, a partir das ações do Escola 10 e da ampliação do número de escolas em tempo integral em todo o Estado. “Nós esperamos entrar, já este ano, entre os 10 melhores estados brasileiros no Ideb. Isso é muito importante. O Escola 10 articulou o trabalho do Estado ao trabalho dos municípios. O Ideb de Alagoas é o somatório do resultado de cada cidade, de maneira que não adiantava a gente cuidar só da nossa rede. Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, por exemplo, o Estado tem apenas 5% das matrículas, e os municípios, 95%. Por isso, a gente precisou articular ações com os municípios alagoanos”, explicou o governador.

Foco na aprendizagem

Na posse dos gerentes regionais de Educação, o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, agradeceu pelo empenho e dedicação dos antecessores e destacou o papel estratégico dos novos gestores no avanço das condições de ensino e aprendizagem em Alagoas.

“A gente tem dito para todos os gerentes regionais que eles têm que ter foco na gestão da escola e foco na aprendizagem. Temos que aumentar a proficiência para que os alunos saibam mais português e matemática, na sua respectiva série, na sua idade. E também melhorar a gestão escolar, apoiando com o material e os equipamentos necessários para que o gestor possa fazer um bom trabalho do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista da infraestrutura da escola. É mais um ciclo que a gente está começando neste momento, nos preparando para a Prova Brasil. Esse regime de colaboração com os municípios é uma maneira que o Estado encontrou de mostrar que tem responsabilidade com cada alagoano que está em cada escola, porque a gente precisa melhorar a qualidade da educação como um todo”, observou Barbosa.

por Petrônio Viana/Agência Alagoas