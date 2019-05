Matheus Sávio marca no empate com o Palmeiras e vira personagem do CSA

Data: 01/05/2019



Matheus Sávio fez o primeiro gol do CSA no retorno ao Brasileirão. E foi muito importante. Depois de um escanteio cobrado por Madson, ele finalizou duas vezes para balançar a rede de Palmeiras, aos 17 minutos do segundo tempo.

Foi o quarto gol do meia com a camisa azulina. Em campo, o CSA arrancou um empate com o atual campeão brasileiro por 1 a 1, pela segunda rodada da Série A, e conquistou seu primeiro ponto na competição nacional.

A história de Matheus no jogo desta quarta foi diferente. Ele perdeu a posição para Chaco Maidana, mas o argentino sentiu uma lesão no adutor da coxa direita e a chance apareceu. O meia entrou em campo aos 24 minutos do primeiro tempo.

E foi dele a melhor chance do CSA no primeiro tempo. Acertou a trave do Palmeiras numa cobrança de falta. Na etapa final, empatou o jogo e ganhou confiança para a sequência do Brasileiro. Também deve ter recuperado a posição. Domingo, o Azulão recebe o Santos no Rei Pelé.

Matheus chegou no início da temporada por empréstimo. Jogador do Flamengo, ele tem 21 anos e disputou até agora 20 jogos pelo CSA.

Fonte: Globoesporte