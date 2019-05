Secretaria municipal de Educação implanta EJA na zona rural e realiza capacitações em parceria com a UFAL

Data: 02/05/2019



A modalidade Educação de Jovens e Adultos-EJA em Penedo é uma realidade de sucesso na gestão do Prefeito Március Beltrão e da Secretária de Educação Cintya Alves. Além das aulas regulares, a Coordenação dessa modalidade educacional realiza parcerias para a realização de cursos e capacitações. Somente no ano de 2018, mais de 150 alunos foram capacitados em cursos como Assistentes de Palco e Assistentes de Camarim em parceria com a Universidade federal de Alagoas -UFAL, as aulas aconteceram paralelamente as etapas de ensino regular. Além disso a EJA foi implantada esse ano na zona rural, atendendo a centenas de alunos, que estão tendo a oportunidade de retomarem os estudos.

De acordo com a coordenadora da EJA Catarina Sodó, a parceria entre Semed e UFAL continua em 2019. Desta vez, serão ofertados cursos básicos de informática ministrado pelo Professor André Almeida, Coordenador de Extensão e Cultura da Unidade de Ensino de Penedo da Universidade Federal de Alagoas e Professor do curso de Sistemas de Informação. Na oportunidade Alunos e professores poderão se capacitar.

EJA na zona rural

Outra novidade para 2019 é a implantação da EJA na zona rural. As aulas estão sendo ministradas no período noturno, de segunda a sexta-feira, nas escolas Santa Cândida e Hanna Bertoleth, atendendo aos alunos das localidades de Santa Margarida, Santa Cândida e comunidades circunvizinhas.

A Coordenadora da EJA Catarina Sodó vê de suma importância a implantação da modalidade na zona rural, uma vez que, jovens que trabalham no campo atualmente necessitam ao menos do fundamental I, como formação básica para ingressar em indústrias e usinas da região; enquanto homens e mulheres do campo, já aposentados, estão realizando o grande sonho de se alfabetizar e escrever o seu próprio nome.

Atualmente mais de duzentos e setenta alunos estão sendo atendidos em toda rede municipal, incluindo jovens e adultos com alguma deficiência.

“Oferecer oportunidade, abrir horizontes, aumentar a auto-estima e resgatar o respeito também são objetivos da EJA”, afirmou a Secretária municipal de Educação Cíntya Alves.

Fonte: Ascom/PMP