Senhor Barriga, do ‘Chaves’, visita a vila de Carlinhos Maia

Data: 01/05/2019



Carlinhos Maia recebeu uma visita especial Vila Primavera, em Penedo, Alagoas: a de Édgar Vivar, o Senhor Barriga do seriado mexicano Chaves. Os dois gravaram cenas do episódio do programa do Multishow Escolinha do Carlinhos.

“Já viram muita gente ficar aqui na Vila, mas acho que eu paguei o aluguel, né Senhor Barriga? Tem noção do que ter essa pessoa aqui representa para a gente. Um dos maiores ídolos da minha infância está aqui sentado hoje no sofá do meu pai”, disse Carlinhos.

“Que honra!”, respondeu Vivar, que ainda tomou um café na casa de Madalena, uma das vizinhas de Carlinhos. “Foi a melhor xícara de café que tomei aqui no Brasil”, elogiou Vivar.

Madalena deu mais uma xícara para o mexicano. “Eu nem esperava de ver uma pessoa que a gente assistia de pequena. Eu tinha 12 ou 13 anos”, disse Madalena.

Após a visita, Carlinhos comentou a emoção de enocntrar o ídolo. “Paralisei totalmente, pensei que fosse um sonho. Um dos maiores ídolos da minha infância está aqui, sentado no sofá do meu pai. Vocês tem noção do que representa? Tudo isso só me dá mais fé e vontade de trabalhar, pois sei que as coisas boas só acontecem para quem é bom. Essa é a mensagem que as duas Vilas passam, a dele e a minha”, comentou Carlinhos depois.

Fonte: Quem