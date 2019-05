Com clássico nacional, oitavas de final da Copa do Brasil são definidas

Data: 02/05/2019

As oitavas de final da Copa do Brasil foram definidas nesta quinta-feira, em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O destaque ficou por conta do clássico nacional entre Flamengo e Corinthians, que reeditarão a semifinal do ano passado, na qual o Rubro-Negro acabou levando a melhor.

Outros três confrontos também envolvem clubes com grande história no futebol brasileiro. O Atlético-MG irá encarar o Santos, o Cruzeiro terá pela frente o Fluminense, enquanto o São Paulo enfrentará o Bahia.

Já o Palmeiras, Grêmio e Internacional foram os, teoricamente, beneficiados. O Verdão terá o modesto Sampaio Correa, do Maranhão, como adversário. O Tricolor gaúcho aguarda o confronto entre Juventude e Vila Nova para descobrir quem será seu rival. Já o Colorado pegará o Paysandu.

As 16 equipes foram separadas em dois potes no sorteio desta sexta-feira. No pote 1 ficaram os clubes que disputaram ou ainda disputam a Copa Libertadores (Athletico-PR, Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo). Já no pote 2 estiveram presentes os atuais campeões da Copa do Nordeste (Sampaio Correa), Copa Verde (Paysandu), Série B (Fortaleza) e as outras cinco equipes remanescentes das fases anteriores da Copa do Brasil (Bahia, Corinthians, Fluminense, Santos e Juventude ou Vila Nova, que ainda irão se enfrentar).

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil acontecerão nos dias 15 , 22, 25 e 29 de maio e 5 de junho.

Confira todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

Internacional x Paysandu

Flamengo x Corinthians

Atlético-MG x Santos

Grêmio x Juventude-RS ou Vila Nova-GO

Palmeiras x Sampaio Correa-MA

Athletico-PR x Fortaleza

Cruzeiro x Fluminense

São Paulo x Bahia