Governo de Alagoas libera R$ 600 mil para eventos científicos

Data: 03/05/2019

O Governo de Alagoas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas (Fapeal), lançou duas chamadas públicas para organização de eventos científicos no valor de R$ 600 mil, com recursos exclusivamente do do Estado, nesta terça-feira (30).

O Edital provê R$ 400 mil reais para viabilizar ocasiões de escopo internacional, nacional e regional, a serem realizadas em Alagoas. O certame para participação em eventos disponibiliza R$ 200 mil, a serem gastos com viagens científicas de pesquisadores com vínculo acadêmico em Alagoas, para destinos nacionais e internacionais.

O diretor-presidente da fundação, professor Fábio Guedes, comenta que o objetivo principal dos editais é ter um impacto direto na qualificação dos cursos de pós-graduação no Estado, permitindo o intercâmbio científico. “Colaboramos para os pesquisadores locais se qualifiquem em outras partes do Brasil e no exterior e trazemos para cáeventos de porte internacional, nacional e regional. Esse apoio a eventos traz muitas pessoas a Alagoas, sejam pesquisadores ou estudantes, o que acaba contribuindo para aquecer a economia local, especialmente os setores de serviços e o comércio”, comentou o gestor

Durante a primeira gestão do governador Renan Filho, entre 2015 e 2018, as quatro chamadas ARC e AORC viabilizaram 152 eventos científicos e acadêmicos, e apoio a 140 cientistas em viagens técnicas dentro e fora do Brasil. Os editais chegam, agora, a sua quinta edição.

Mudanças

É importante que os proponentes estejam atentos ao seguinte: É obrigatório ter o cadastro individual atualizado no sistema Sigfap. Por outro lado, a submissão das propostas não pode ser feita online. Os documentos devem ser entregues fisicamente no protocolo da Fapeal.

Ambos os editais estão disponíveis em www.fapeal.br



por Naísia Xavier/Agência Alagoas