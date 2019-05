Renan Filho recebe Ronaldo Lopes no palácio Zumbi dos Palmares para discutir novos projetos para Penedo

Data: 03/05/2019



Acompanhado do diretor presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), Gustavo Lopes, o vice-prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, esteve reunido na tarde desta quinta-feira, 02 de maio, com o governador de Alagoas, Renan Filho, para discutir novas ações para o município ribeirinho.

Durante o encontro, realizado no Palácio Zumbi dos Palmares, Ronaldo Lopes conseguiu do governador a confirmação de que no segundo semestre desse ano, assim que passar o período das chuvas, serão retomadas as obras de asfaltamento da rodovia que liga o município de Penedo à Pindorama.

Além disso, o vice-prefeito saiu da audiência com o governador com a certeza também de que ainda esse ano, Penedo será contemplada com o Pró-estradas 2, programa criado com o objetivo de introduzir melhorias de infraestrutura na malha viária do Estado, com serviços de pavimentação asfáltica, reconstrução e manutenção das rodovias.

“Nossa audiência com Renan Filho foi bastante proveitosa. Mais uma vez apresentamos nossos projetos, mostramos a importância deles para nossa cidade e região e, com isso, conseguimos o apoio do governador que é um grande parceiro de nossa querida Penedo. Em breve a obra na rodovia Penedo/Pindorama será retomada e devem iniciar a pavimentação de mais ruas em nossa cidade já que tais projetos já foram licitados e encontram-se homologados, prontos para serem executados”, explicou Lopes.

Em parceria com a prefeitura municipal, o Pró-estradas 2 contemplará diversas ruas da cidade ribeirinha com drenagem e posterior pavimentação asfáltica levando melhores condições de vida para famílias que ainda vivem enfrentando sérios problemas provocados pela poeira, no verão, e pela lama, no inverno.

A escolha das ruas e a elaboração dos projetos básicos contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar essas obras de drenagem e pavimentação asfáltica foi tarefa da Prefeitura de Penedo. Sob coordenação do vice-prefeito e engenheiro civil Ronaldo Lopes, os projetos foram concluídos e doados à Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand) para que o processo burocrático fosse acelerado.

“Dessa vez priorizamos ruas que não têm nenhum tipo de pavimentação e que apresentam problemas de drenagem para que a gente possa resolver tudo de uma vez por todas”, complementou o vice-prefeito, enfatizando que somente 1ª etapa do programa, mais de 08 quilômetros de ruas foram contemplados na zona urbana do município ribeirinho.

A previsão é de que aproximadamente R$ 6 milhões sejam investidos em Penedo pelo Pró-estradas 2.

As ruas que receberão pavimentação asfáltica na cidade serão as seguintes:

– Alto do São João (Toda a parte alta e baixa da localidade que fica situada por trás da Philarmônica);

– Rua Guarani (Conhecida como Rua dos Nus, na Vila Matias);

– Rua Belo Horizonte (Rua que liga a Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves à Rodovia AL 105, passando pela frente da Creche Lúcia Nogueira, no Mata Atlântica);

– Loteamento São José (Rua localizada ao lado do prédio do Ifal e rua onde ficam o posto de saúde e a creche da comunidade);

– Rua B e Rua C do Loteamento Santa Luzia;

– Loteamento São Gonçalo (As duas principais ruas, sendo uma delas a do Colégio Estadual Alcides Andrade);

– Rua Santo Antônio (Rua onde fica situada a secretaria de Obras e Infraestrutura, ligando a Cohab ao Rosete);

– Trecho que liga a Avenida Contorno ao Conjunto Monte Rey;

– Loteamento Vitória (Ruas que ligam a Avenida Engenheiro Joaquim Gonçalves à comunidade. Uma fica ao lado da Penedo Construções e a outra ao lado do prédio onde era o Juizado especial);

– Trecho que liga o Oiteiro ao Fórum de Penedo;

– Trecho situado próximo ao SAAE, por trás do cemitério.



Com Aqui Acontece