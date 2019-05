Confira as informações e palpites da 3ª Rodada do Campeonato Brasileiro Série/A

Data: 04/05/2019

PALMEIRAS x INTERNACIONAL

Sábado, Allianz Parque, 19h

PALMEIRAS – Problemas – Ricardo Goulart (machucado) – Time provável (4-2-3-1) – Wéverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Scarpa, Dudu e Zé Rafael; Deyverson. Técnico: Luiz Felipe

Últimos cinco jogos – evvve

INTERNACIONAL – Problemas – Émerson Santos (emprestado pelo Palmeiras) – Time provável (4-1-4-1) – Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado; Nico López, Edenílson, Patrick e Sarrafiore; Guerrero. Técnico: Odair Hellmann

Últimos cinco jogos – vdvee

CURIOSIDADE – A nova camisa do Internacional relembra a campanha do título brasileiro de 1979. Há quarenta anos o Inter passou pela semifinal vencendo o Palmeiras na semifinal por 3 x 2.

RETROSPECTO – O Internacional jogou duas vezes no Allianz Parque. Empatou por 1 x 1 em 2015 e o Palmeiras ganhou por 1 x 0 em 2016, gol de Cleiton Xavier.

PALPITE – Empate

ARBITRAGEM – Wágner do Nascimento Magalhães (RJ); Fábio Pereira (TO), Thiago Farinha (RJ)

VASCO x CORINTHIANS

Sábado, Arena da Amazônia, 19h

VASCO – Problemas – Fernando Miguel (machucado), Leandro Castan (machucado) – Time provável (4-2-3-1) – Sidão, Cláudio Winck, Werley, Ricardo Graça e Danilo Barcelos; Felipe Bastos e Lucas Mineiro; Yago Pikachu, Yan Sasse e Marrony; Maxi López. Técnico: Marcos Valadares

Últimos cinco jogos – ddvdd

CORINTHIANS – Problemas – Henrique (machucado), Júnior Urso (machucado), Danilo Avelar (machucado), Gustavo (machucado) – Time provável (4-1-4-1) – Cássio, Fágner, Manoel, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Ralf; Pedrinho, Ramiro, Sornoza e Clayson; Boselli. Técnico: Fábio Carille

Últimos cinco jogos – vdvvd

CURIOSIDADE – Ano passado, o Vasco também levou o jogo para campo neutro. Daquela vez, em Brasília, perdeu por 4 x 1.

RETROSPECTO – O Vasco não vence o Corinthians pelo Brasileirão desde 2010, quando fez 2 x 0, em São Januário. De lá para cá, são oito vitórias corintianas e cinco empates.

PALPITE – Corinthians

ARBITRAGEM – Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC); Kléber Lúcio Gil (SC), Carlos Berkenbrock (SC)

CEARÁ x ATLÉTICO MINEIRO

Sábado, Castelão, 21h

CEARÁ – Problemas – Wescley (machucado), Baixola (machucado), Pedro Ken (machucado), William Oliveira (machucado), Juninho Quixadá (machucado) – Time provável (4-2-3-1) – Diogo Silva, Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Carletto; Fabinho e Auremir; Leandro Carvalho, Ricardinho e Chico; Ricardo Bueno. Técnico: Enderson Moreira

Últimos cinco jogos – dvddv

ATLÉTICO MINEIRO – Problemas – Adílson (machucado), Cazares (machucado) – Time provável (4-1-4-1) – Victor, Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Wellison; Geuvânio, Elias, Luan e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana

Últimos cinco jogos – vvded

CURIOSIDADE – Enderson Moreira foi um dos primeiros nomes cogitados no Atlético depois da demissão de Levir Culpi, mas logo descartado pela diretoria atleticana.

RETROSPECTO – Pelo Brasileirão, houve três vitórias do Ceará e um empate nos últimos quatro jogos no Castelão. O Atlético venceu pela última vez em 1975: 1 x 0, gol de Reinaldo.

PALPITE – Ceará

ARBITRAGEM – Flávio Rodrigues de Souza (SP); Alex Ang Ribeiro (SP), Bruno Salgado Rizo (SP)

CHAPECOENSE x ATHLETICO PARANAENSE

Domingo, Arena Condá, 11h

CHAPECOENSE – Problemas – Nenhum – Time provável (4-2-3-1) – Tieppo, Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo; Alan Rushcel, Gustavo Campanharo, Tharlis e Régis; Everaldo. Técnico: Ney Franco

Últimos cinco jogos – dvdev

ATHLETICO PARANAENSE – Problemas – Camacho (machucado), Lucho González (machucado). Tiago Nunes vai poupar jogadores – Time provável (4-1-4-1) – Santos, Braian Romero, Paulo André, Thiago Heleno e Renan Lodi; Wellington; Vitinho, Bruno Guimarães, Tomás Andrade e Marcelo Cirino; Marco Rúben. Técnico: Tiago Nunes

Últimos cinco jogos – dvdvv

CURIOSIDADE – O Athletico perdeu sua primeira partida como visitante. No ano passado, venceu só duas vezes fora de casa no Brasileirão, justamente nas duas últimas viagens do ano, contra Vitória e Flamengo.

RETROSPECTO – Em seis visitas a Chapecó na história do Brasileirão, o Athletico perdeu tr~es vezes e empatou três vezes.

PALPITE – Empate

ARBITRAGEM – Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP); Marcelo Van Gasse (SP), Miguel Ribeiro da Costa (SP)

SÃO PAULO x FLAMENGO

Domingo, Morumbi, 16h

SÃO PAULO – Problemas – Igor Vinicius (expulso), João Rojas (machucado), Luan (machucado), Pablo (machucado) – Time provável (4-4-2) – Tiago Volpi, Hudson, Bruno Alves, Ânderson Martins e Reinaldo; Antony, Tchê Tchê, Liziero e Éverton; Pato e Toró. Técnico: Cuva

Últimos cinco jogos – vvdee

FLAMENGO – Problemas – Vitinho (machucado, dúvida). Abel Braga poupará jogadores – Time provável (4-1-4-1) – César, Rodinei, Rhodolfo, Thuler e Trauco; Piris da Mota; Lucas Silva, Ronaldo, Diego e Vitinho; Lincoln. Técnico: Abel Braga

Últimos cinco jogos – dvdvv

CURIOSIDADE – O Flamengo começou sua campanha do título brasileiro de 2009, o último de sua história, com Cuca como treinador. Ele resistiu até a 13ª rodada e foi demitido depois de um empate por 1 x 1 contra o Barueri, no Maracanã.

RETROSPECTO – São duas vitórias do São Paulo e três empates, desde a última vitória do Flamengo no Morumbi, em 2011, pelo Brasileirão.

PALPITE – São Paulo

ARBITRAGEM – Ricardo Marques Ribeiro (MG); Guilherme Dias Camilo (MG); Sidmar dos Santos Meurer (SP)

BOTAFOGO x FORTALEZA

Domingo, Nílton Santos, 16h

BOTAFOGO – Problemas – Jonathan (machucado) – Time provável (4-1-4-1) – Gatito Fernández, Marcinho, Carli, Gabriel e Gílson; Bochecha; Erik, João Paulo, Cícero e Rodrigo Pimpão; Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca

Últimos cinco jogos – vddee

FORTALEZA – Problemas – Nenhum – Time provável (4-2-3-1) – Tiago Alves, Araruna, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Paulo Roberto e Gabriel Dias; Edinho, Júnior Santos e Marcinho; Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni

Últimos cinco jogos – vdvvv

CURIOSIDADE – Botafogo e Fortaleza já foram protagonistas de uma final nacional, a Taça Brasil de 1968, contabilizada hoje, pela CBF, como título brasileiro alvinegro.

RETROSPECTO – São oito jogos na história do Brasileirão, com seis vitórias do Botafogo, um empate e uma vitória do Fortaleza.

PALPITE – Botafogo

ARBITRAGEM – Wágner Reway (MT); Alessandro Rocha de Mattos (BA), Fabrício Vilarinho (GO)

CSA x SANTOS

Domingo, Rei Pelé, 16h

CSA – Problemas – Maidana (machucado, dúvida) – Time provável (4-2-3-1) – Jordi, Apodi, Gérson, Luciano Castán e Armero; Naldo e Bruno Ramires; Didira, Mádson e Matheus Sávio; Cassiano. Técnico: Marcelo Cabo

Últimos cinco jogos – vddvd

SANTOS – Problemas – Nenhum – Time provável (3-4-3) – Vanderlei, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Aguilar; Carlos Sánchez, Diego Pituca, Jean Mota e Jorge; Rodrygo, Sasha e Derlis González. Técnico: Jorge Sampaoli

Últimos cinco jogos – vvdvv

CURIOSIDADE – Pelé nunca jogou no estádio Rei Pelé pelo Campeonato Brasileiro.

RETROSPECTO – CSA e Santos jogaram duas vezes pelo Brasileirão. Em 1974 e 1975, com vitórias santistas por 1 x 0 e 2 x 0.

PALPITE – Santos

ARBITRAGEM – Rodolpho Toski Marques (PR); Bruno Boschillia (PR), Victor Hugo Imazu (PR)

CRUZEIRO x GOIÁS

Domingo, Mineirão, 16h

CRUZEIRO – Problemas – Raniel (machucado), Marquinhos Gabriel (machucado) – Time provável (4-2-3-1) – Fábio, Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Lucas Romero; Robinho, Rodriguinho e David; Fred. Técnico: Mano Menezes

Últimos cinco jogos – vdvev

GOIÁS – Problemas – Jéferson (machucado), Marcelo Hermes (emprestado pelo Cruzeiro) – Time provável (4-2-3-1) – Tadeu, Kevin, David Duarte, Yago e Loyola; Geovane e Léo Sena; Barcia, Giovanni Augusto e Michael; Kayke. Técnico: Claudinei Oliveira

Últimos cinco jogos – dvddv

CURIOSIDADE – O jogo do título brasileiro de 2014 do Cruzeiro foi contra o Goiás, com vitória por 2 x 1, no Mineirão.

RETROSPECTO – O Cruzeiro venceu nos dois últimos encontros contra o Goiás, no Mineirão. A última vitória goiana aconteceu em 2008: 1 x 0, gol de Iarley.

PALPITE – Cruzeiro

ARBITRAGEM – Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ); Luiz Cláudio Regazone (RJ), Silbert Faria Sisquim (RJ)

GRÊMIO x FLUMINENSE

Domingo, Arena do Grêmio, 19h

GRÊMIO – Problemas – Kannemann (machucado, dúvida), Paulo Miranda (machucado), – Time provável (4-2-3-1) – Paulo Victor, Leonardo Gomes, Geromel, Michel e Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Éverton; André. Técnico: Renato Gaúcho

Últimos cinco jogos – edvee

FLUMINENSE – Problemas – Ganso (machucado), Digão (machucado) – Time provável (4-1-4-1) – Rodolfo, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Aírton; Bruno Silva, Luciano, Allan e Yony González; Pedro. Técnico: Fernando Diniz.

Últimos cinco jogos – dddvv

CURIOSIDADE – Em sete jogos como treinador do Grêmio contra o Fluminense, Renato Gaúcho só perdeu a primeira, em 2010, com dois gols de Conca.

RETROSPECTO – O Fluminense não ganha do Grêmio há quatro partidas. São três vitórias gremistas e um empate. Na última vitória, em 2010, Scarpa marcou o gol do 1 x 0. James Freitas era técnico interino do Grêmio.

PALPITE – Grêmio

ARBITRAGEM – Raphael Claus (SP); Danilo Manis (SP), Neuza Inês Back (SP)

BAHIA x AVAÍ

Domingo, Fonte Nova, 19h

BAHIA – Problemas – Élber (machucado), Jackson (machucado) – Time provável (4-2-3-1) – Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore e Élton; Artur, Ramires e Arthur Kayke; Fernandão. Técnico: Roger Machado

Últimos cinco jogos – dvdvv

AVAÍ – Problemas – Igor (machucado) – Time provável (3-4-2-1) – Vladimir, Kundé, Marquinhos, Betão; Alex Silva, Pedro Castro, Matheus Barbosa e Paulinho; João Paulo; Getúlio e Brizuela. Técnico: Geninho

Últimos cinco jogos – edeed

CURIOSIDADE – Este será o primeiro encontro entre Bahia e Avaí na Fonte Nova na história do campeonato.

RETROSPECTO – Na história do confronto, houve três vitórias do Bahia e dois empates pelo Brasileirão.

PALPITE – Bahia

ARBITRAGEM – Bruno Arleu de Araújo (RJ); Rafael da Silva Alves (RJ), Jorge Eduardo Bernardi (RJ)