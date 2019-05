Jordi brilha, CSA desperdiça chances e empata sem gols com o Santos no Rei Pelé

Data: 05/05/2019



O CSA conquistou mais um ponto importante na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Com uma grande atuação do goleiro Jordi, o Azulão ficou no empate sem gols com o Santos, neste domingo (5), no Estádio Rei Pelé, em jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Azulão chegou aos dois pontos, subiu duas posições e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento, assumindo a 16ª colocação. Por outro lado, o Santos perdeu os 100% de aproveitamento na competição e agora figura na 4ª posição da tabela de classificação.

Agora, o CSA ganha uma semana de treinos e volta a jogar somente no próximo domingo (12), quando vai encarar o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis-SC, às 19h, pela sequência da Série A. No mesmo dia, o Santos recebe a visita do Vasco, na Vila Belmiro, às 16h.

por Isaac Simões/Gazetaweb.com