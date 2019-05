Márcio Lima é eleito prefeito de Santa Luzia do Norte com mais de 40% dos votos

Data: 05/05/2019



Márcio Lima (PP) foi eleito neste domingo prefeito de Santa Luzia do Norte, com 1.882 votos – o equivalente a 40,95% dos votos válidos. Segundo o Tribunal Eleitoral de Alagoas (TRE-AL), 4.862 eleitores votaram na eleição suplementar do município. O número corresponde a 84,56% do total de eleitores. Foram registrados 73 votos em branco, 193 nulos e 888 abstenções.

A diplomação do prefeito eleito acontecerá no dia 30 de maio, no Fórum Eleitoral de Santa Luzia do Norte.

Seis candidatos participaram do processo eleitoral. Beto Hermenegildo (PROS) ficou em segundo lugar, com 1.333 votos (29% dos votos válidos). Em seguida aparecem Julliana Mateus (PRB), com 1.060 votos (23,06%), Nan (PV), 168 votos, Nilson Contieri (PSDB), com121 votos e Jaciara Nunes (PRTB), com 32 votos.

A Eleição Suplementar em Santa Luzia do Norte foi convocada após Edson Mateus da Silva (PRB) e José Ailton do Nascimento, o Nego da Saúde (PTC), serem afastados do cargos.

No fim da tarde, o juiz eleitoral Sandro Augusto dos Santos, da 8ª Zona Eleitoral, informou que apesar de o processo eleitoral ter registrado a prisão de uma pessoa – acusada de transporte irregular de eleitores – e três detenções de pessoas que registraram o voto em seus celulares -, as eleições ocorreram dentro da normalidade. “Algumas denúncias de compra de voto não foram comprovadas pela Justiça Eleitoral”, informou.

por Carlos Nealdo/Gazetaweb