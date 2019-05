Horário de atendimento nas Ciretrans sofre mudanças no mês de maio

Data: 06/05/2019

Com o intuito de realizar uma capacitação destinada aos servidores, colaboradores e estagiários das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) para utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a autarquia informa que o atendimento nos postos do interior será realizado até às 12h de acordo com o cronograma abaixo.

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) vem mudando, cada vez mais, a cara do serviço público em Alagoas. A plataforma, que gera mais eficiência, economia e transparência em trâmites processuais, está sendo implementada no Estado por meio da Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) e já foi adotada por mais de 50 órgãos e entidades do Executivo.

Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o sistema contribui para a otimização da administração pública por meio da melhoria da gestão de documentos, que passa a ser realizada em meio eletrônico. Com a ferramenta, é possível tramitar processos até mesmo através de um smartphone, o que traz celeridade à máquina pública e economia de gastos.

Confira o calendário de atendimento das Ciretrans:

Postos do Interior Data Horário São Miguel dos Campos 06/05/2019 até 12:00 Arapiraca 08/05/2019 até 12:00 Santana do Ipanema 09/05/2019 até 12:00 Delmiro Gouveia 10/05/2019 até 12:00 Coruripe 14/05/2019 até 12:00 Palmeira dos Índios 15/05/2019 até 12:00 Penedo 17/05/2019 até 12:00 Matriz do Camaragibe 21/05/2019 até 12:00 União dos Palmares 22/05/2019 até 12:00 Viçosa 24/05/2019 até 12:00 Atalaia 28/05/2019 até 12:00 Girau do Ponciano 29/05/2019 até 12:00

