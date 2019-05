Escola de Artes em Arapiraca abre 780 vagas para cursos gratuitos

Data: 07/05/2019



A Escola de Artes em Arapiraca, no Agreste de Alagoas, abriu 780 vagas para vários cursos de teatro, música e dança. A informação foi divulgada nesta terça-feira (6), mas inscrições vão ser realizadas na quarta (8) e quinta (9).

Segundo a escola, as vagas são destinadas para cursos de teatro, violão, teclado, canto, bateria, capoeira (Angola), dança contemporânea e dança de salão.

Os interessados devem preencher um formulário de inscrição o prazo estabelecido das 8h às 17h, na Escola de Arte, que fica na Praça Luiz Pereira Lima. As vagas também são destinadas para alunos da Rede Municipal de Ensino (confira os documentos necessários ao final do texto).

“As aulas serão agora uma vez por semana, com duração de 1h30 em cada encontro com a turma e os nossos professores. Estamos muito felizes em acolher os arapiraquenses, abrindo essa possibilidade direta de contato com as mais variadas modalidades de Arte”, disse a diretora da escola, Eliane Rocha.

O horário das aulas vai ser divido entre alunos das escolas do Município de Arapiraca e a comunidade em geral.

A Escola de Artes é ligada à Secretaria Municipal de Educação e Esporte e conta com a parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc) Arapiraca e Instituto Federal (Ifal) de Arapiraca.

Documentos para inscrição

Estudante

Declaração da escola;

Foto 3×4.

Comunidade em geral

Documento oficial com foto;

CPF;

Comprovante de residência;

Foto 3×4.

Fonte: G1/AL