Justiça de AL condena PSOL a pagar R$ 10 mil em indenização por ofensas a Renan Calheiros

Data: 07/05/2019



O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) foi condenado a pagar indenização no valor de R$ 10 mil ao senador Renan Calheiros (MDB-AL) por divulgar nota com ofensas contra ele. Ainda cabe recurso da decisão, que foi divulgada no Diário de Justiça Eletrônico desta terça-feira (7).

A condenação foi por danos morais. A decisão foi da juíza Luciana Josué Raposo Lima Dias, da 12ª Vara Cível da Capital.

A reportagem do G1 tenta contato com o PSOL. No processo, o partido afirmou à Justiça que a nota veiculada na imprensa foi uma uma resposta às declarações do senador contra a ex-presidente do PSOL, Heloísa Helena.

Para a Justiça, Renan Calheiros afirmou que as declarações foram atribuídas a ele com os adjetivos de “delinquente” e “corrupto”. Pala

Fonte: G1/AL