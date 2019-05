Sob forte esquema de segurança, Flamengo chega a Montevidéu para decidir destino na Libertadores

Data: 07/05/2019

Após quase três horas de voo, o Flamengo está em Montevidéu para decidir sua vida na quarta-feira, às 21h30, contra o Peñarol, no Campeón Del Siglio. Sob forte esquema de segurança (seis profissionais viajaram com a equipe, enquanto outros seis uruguaios contratados pelo clube aguardavam no local), a delegação rubro-negra desembarcou na capital uruguaia por volta de 3h da madrugada desta terça, passando pelo saguão às 3 horas. A previsão é que o número de seguranças seja ainda maior durante o dia, podendo chegar a cerca de 20, além da escolta da polícia local.

O time veio de São Paulo, onde treinou nesta segunda, no CT do Corinthians. Nesta terça, a atividade em Montevidéu será à tarde no Luis Franzini, Estádio do Defensor. Rodrigo Caio, Diego e César falaram na chegada. O zagueiro enfatizou que o grupo está consciente em não deixar que a pressão extra-campo interfira no rendimento da equipe.

– Temos que nos concentrar só no jogo.

O principal desfalque será Diego Alves. O goleiro tentou, mas ainda sente dores por conta de lombalgia e permaneceu no Rio de Janeiro em tratamento. Por outro lado, Rodrigo Caio e Vitinho estão recuperados e desembarcaram no Uruguai.

Para avançar sem depender do resultado de LDU x Santa Fé, o Flamengo precisa de pelo menos um empate. Em caso de derrota na quarta, o Rubro-Negro vai precisar torcer para que a equipe equatoriana não vença. As partidas acontecem simultaneamente.