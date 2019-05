Concurso IBGE: ‘teremos vagas em todos os municípios’, diz instituto

Data: 07/05/2019



As mais de 234 mil vagas temporárias do concurso IBGE serão distribuídas por todos os municípios do país. A confirmação foi dada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 7.

Ainda de acordo com a Assessoria de Imprensa do IBGE, o estudo desta distribuição já está andamento, com o objetivo de agilizar os preparativos do concurso. Questionado pela reportagem da FOLHA DIRIGIDA sobre uma previsão para o edital sair, o instituto informou que “é preciso aguardar”.

O prazo oficial, previsto na portaria autorizativa do concurso, é até 6 de setembro (seis meses). Ele, porém, deverá ser encurtado. A previsão de contratação dos temporários é a partir de janeiro de 2020. Todos serão treinados para as coletas, programadas para iniciarem em agosto de 2020.

Nos próximos meses, o IBGE publicará vários editais de concursos públicos, visando ao Censo Demográfico 2020. O primeiro deles trará 209 vagas temporárias, conforme autorização já concedida pelo ministro Paulo Guedes. O organizador será o Ibade.

Questionado sobre a banca organizadora para o concurso com mais de 234 mil vagas temporárias, o IBGE informou que ainda não é possível prever que o Ibade será escolhido. Segundo o órgão, um novo processo licitatório será realizado para esta seleção.

“Para o novo processo seletivo, será aberto novo processo para contratação da organizadora. Só saberemos a empresa responsável após a conclusão da licitação”, explicou o IBGE nesta terça, 7, à FOLHA DIRIGIDA.

As bancas organizadoras dos últimos concursos visando a censos do órgão foram Fundação Getulio Vargas (FGV) – Censo Agropecuário, em 2017 – e Fundação Cesgranrio – Censo Demográfico, em 2010.

De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), na última terça-feira, 7, o IBGE está autorizado a realizar novo concurso com 234.416 vagas temporárias, nos seguintes cargos:

Coordenador Censitário de Subárea 1 – 600 vagas

Coordenador Censitário de Subárea 2 – 850

Agente Censitário Operacional – 1.760

Supervisor (call center) – 4

Agente Censitário Municipal – 6.100

Agente Censitário Supervisor – 23.578

Codificador Censitário – 120

Recenseador – 196 mil

Supervisor PA – 1.304

Recenseador PA – 4.100

A distribuição dos cargos por região ainda “está sendo fechada pela coordenação operacional do Censo”, conforme informou o IBGE nesta terça-feira, 7. É possível que o novo edital do concurso IBGE, para o Censo Demográfico 2020, seja divulgado próximo ou junto à outra seleção, com 400 vagas temporárias para o cargo de analista censitário.

O concurso para analistas, de nível superior, também visa ao Censo Demográfico 2020 e já foi autorizado no dia 30 de abril. Segundo adiantou o IBGE, os editais para as 234 mil vagas mais as 400 oportunidades para analistas já estão sendo elaborados e podem ser lançados nas próximas semanas. A pendência é apenas a banca organizadora.

Primeiro edital para o Censo sai até 15 de maio

O primeiro edital para o Censo será o de 209 vagas temporárias. A seleção, que visa ao Censo Experimental, terá 180 vagas para o cargo de recenseador, que exige apenas o ensino fundamental.

Já para o nível médio, serão quatro vagas de agente censitário municipal e 25 de agente censitário supervisor. Os 209 selecionados atuarão em Poços de Caldas, em Minas Gerais. A organização ficará sob responsabilidade do Ibade. Veja o tempo de contrato e a remuneração que será oferecida para cada função:

Agente Censitário Municipal – ACM – 6 meses – Nível médio – R$ 2.400,00

Agente Censitário Supervisor – ACS – 5,5 meses – Nível médio – R$ 2.000,00

Recenseador – 2 meses – Nível fundamental – R$ 1.100,00*

* O recenseador recebe por produção, este valor é uma estimativa.

FOLHA DIRIGIDA teve acesso com exclusividade ao projeto básico desse concurso, com detalhes das provas e mais.

Após esta publicação, o IBGE poderá lançar os editais com 400 vagas para analistas censitários e 234.416 oportunidades temporárias para os demais cargos. Além destas, são esperadas ainda mais 2.459 vagas, conforme consta no projeto básico do IBGE.

Nesse caso, as oportunidades serão distribuídas entre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Serão abertas 1.450 vagas para coordenador censitário de subárea e 800 para agente censitário operacional. Ambas as funções com exigência de nível médio e com contrato de um ano, além das seguintes iniciais:

Coordenador Censitário de Subárea – R$4 mil

Agente Censitário Operacional – R$1.800

Último concurso IBGE para o Censo foi em 2010

O último concurso para o Censo Demográfico do IBGE aconteceu em 2010. Na ocasião, a remuneração oferecida foi em torno de R$2.058 para os agentes censitários e supervisores; R$2.358 para agentes municipais; R$2.158 para agentes de informáticas; R$1.958 para agentes administrativos; e R$2.958 para agentes regionais.

Na época, os candidatos tiveram que apresentar os seguintes níveis de escolaridade e tiveram o contrato com duração de:

Recenseadores – contrato de até cinco meses; nível fundamental

Agentes regional e administrativo – contrato de até um ano; nível médio

Agentes municipal e de informática – contrato de até dez meses; nível médio

Agente supervisor – contrato de até nove meses; nível médio

Em 2010, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas compostas por 60 questões, com exceção do agente censitário administrativo que respondeu a 50 perguntas.

Para boa parte dos cargos, foram cobradas disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Administração/Situações Gerenciais, Conhecimentos Técnicos e Noções de Informática. Para ser aprovado, foi preciso acertar, pelo menos, uma questão de cada matéria.

IBGE fará novo pedido de concurso para efetivos

O IBGE já confirmou à FOLHA DIRIGIDA que também encaminhará ao governo, até este mês de maio, um novo pedido de concurso para efetivos. O instituto já havia feito a solicitação em 2017, mas foi arquivada no extinto Ministério do Planejamento.

Nesse caso, deverão ser pedidas 1.800 vagas, sendo 1.200 de técnico e 600 de analista. As remunerações são de R$3.890,87 e R$8.213,07, respectivamente. Os valores já incluem auxílio-alimentação de R$458.

Fonte: Folha Dirigida