Secretário de Estado da Saúde visita Penedo e reconhece avanço dos serviços prestados pelo município à população

Data: 08/05/2019



O secretário de Estado da Saúde Alexandre Ayres esteve em Penedo nesta quarta-feira (08), ao lado do deputado estadual Marcelo Beltrão (MDB). Ambos conheceram os serviços prestados pelo município aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Na agenda de visitas, o Centro de Diagnóstico, o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o funcionamento do PGS Medical (Plataforma tecnológica que acompanha doentes crônicos).

A primeira parada da comitiva, guiada pelo prefeito Marcius Beltrão (PDT), foi o moderno Centro de Diagnóstico, inaugurado recentemente. O secretário Alexandre Ayres ficou bastante satisfeito com o que viu e disse: “Estou satisfeito com o que estou conhecendo em Penedo. Muito feliz em ver os investimentos da administração em saúde pública. Este Centro de Diagnóstico é digno das grandes cidades, totalmente equipado e com tomógrafo computadorizado já adquirido e em fase de instalação. Vou levar Penedo como referência aos demais municípios alagoanos. Todos estão de parabéns”.

O secretário de Estado da Saúde garantiu que vai investir mais em Penedo, vislumbrando a ampliação da oferta de serviços. “Podem contar conosco, o governo de Renan Filho dará total apoio para que possamos ampliar a oferta de serviços prestados na área de saúde”. Alexandre Ayres ainda deixou um recado ao povo de Penedo: “Diante de tudo que estou vendo aqui, uma cidade grande e referência nesta região, vou lutar com o governador para que Penedo e região possam ganhar um Centro de Diálise e a tão sonhada Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”.

Acompanhando as visitas, o deputado estadual Marcelo Beltrão (MDB), que além de militar na área da educação, coloca a saúde pública como prioridade, disse estar à disposição de Penedo na busca de recursos e na elaboração de projetos. “A saúde pública de Penedo está avançando, se tornando exemplo e referência para outros municípios. E a maior beneficiada é a população. É nítida a melhoria na qualidade dos serviços ofertados, na qualidade dos equipamentos e isso me deixa muito feliz porque defendo que é preciso investir na saúde básica, no primeiro atendimento. Digo que podem contar comigo no que precisar, na busca de recursos e na elaboração de projetos. Quero parabenizar o prefeito Marcius e toda a equipe da saúde pelo excelente trabalho que vem sendo realizado. Contem com meu trabalho e apoio”, afirmou o parlamentar.

O prefeito Marcius Beltrão (PDT) agradeceu a visita do secretário de Estado da Saúde Alexandre Ayres. “Chamamos o secretário para conhecer o nosso trabalho na área de saúde pública, fiz isso pela certeza que avançamos e queremos avançar muito mais. Isso, com a ajuda do Governo de Alagoas. Queremos lutar ao seu lado pela implantação do Centro de Diálise e da UTI. Esses dois equipamentos são fundamentais para Penedo e região. Com isso, vamos ampliar e muito a oferta no atendimento, podendo também realizarmos cirurgias de alta e média complexidade. Vamos à luta!! Com o apoio de todos, nossas aspirações em prol do povo serão alcançadas”, concluiu.

