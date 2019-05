SMTT Penedo realiza diversas ações alusivas à campanha Maio Amarelo

Data: 07/05/2019



A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Penedo está realizando durante todo o mês de maio, diversas ações alusivas a campanha Maio amarelo. O movimento nasceu para chamar a atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos em todo o mundo, para conscientizar a sociedade a respeito da responsabilidade de todos que integram o trânsito.

Em 2019 o tema escolhido para a campanha foi “No trânsito o sentido é a vida, com a realizações de diversas ações pela SMTT incluindo: Panfletagens, palestras, blitz educativas, concursos de redação e concursos de desenho (ambos com temas relacionados ao Maio Amarelo) entre outras atividades realizadas em parceria com o 11º BPM, Lei seca, Detran-Al, Secretaria municipal de Educação , empresas privadas do segmento trânsito e demais órgãos do poder publico .

Além disso ocorrerão distribuições de laço amarelo, iluminação de fachadas e monumentos na cor amarela e demais atividades que venham a somar com as ações da campanha.

De acordo com a SMTT, o objetivo do movimento é realizar uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil, com a intenção de colocar me pauta ao tema segurança viária e mobilidade. Envolvendo assim os mais diversos segmentos da sociedade: Órgãos de governo, empresas, entidades de classe, podendo ser essas associações, federações e sociedade civil organizada, combatendo informações erradas, que muitas vezes são disseminadas com relação ao tema trânsito.

Durante todo o mês ocorrerão palestras com alunos da rede pública de ensino, integrantes da guarda patrimonial, atiradores do tiro de guerra e condutores escolares e colaboradores. A campanha será encerrada ao final do mês, com um evento na Casa de Aposentadoria, quando serão premiados os melhores desenhos e redações desenvolvidas pelos alunos da rede municipal de ensino.

Fonte: Ascom/PMP