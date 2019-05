Após relatório da CPRM, Braskem decide paralisar atividades em Alagoas

Data: 09/05/2019

A Braskem informou na tarde desta quinta-feira (9) que decidiu paralisar as atividades de extração da sal-gema e o funcionamento das fábricas em Alagoas. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação da empresa (leia a nota na íntegra ao final do texto).

O trabalho de mineração feito pela empresa foi apontado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) como a causa das rachaduras nos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro.

A Braskem é uma petroquímica que tem atividades de mineração. Segundo o comunicado da empresa, quando ela minera a sal-gema, que é a matéria-prima, abastece as outras plantas. Então, a suspensão das atividades da extração provoca uma reação em cadeia, atingindo os outros setores.

O G1 questionou à assessoria como vai ficar a situação dos funcionários que trabalham na empresa. Em resposta, a assessoria disse que as únicas informações sobre o fechamento constam na nota divulgada nesta tarde.

Leia abaixo a íntegra da nota oficial da Braskem:

“A Braskem iniciou o processo de paralisação da atividade de extração de sal e da consequente paralisação das fábricas de cloro-soda e dicloretano localizadas no bairro do Pontal da Barra em Maceió/AL. Além disso, a Companhia está avaliando os impactos na planta de PVC em Marechal Deodoro/AL e nas suas plantas do Polo de Camaçari/BA, uma vez que estão integradas na cadeia produtiva. A empresa usará todos os padrões de segurança aplicáveis para esse processo.

Essa medida ocorre em função dos desdobramentos decorrentes da divulgação do Relatório n.1 pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, que discorre sobre as causas dos eventos geológicos que afetaram o bairro do Pinheiro. A Companhia analisará os resultados apresentados bem como as medidas cabíveis a respeito do assunto. A Braskem vem colaborando com as autoridades na identificação das causas dos eventos com apoio de especialistas independentes. Tendo em vista o compromisso com a segurança das pessoas, a Braskem reafirma que continuará implementando as ações emergenciais na região e avaliará junto aos órgãos competentes a implementação e adoção de medidas adicionais”.

por Roberta Cólen – G1/AL