FLAMENGO PERDE MUITAS CHANCES, SE SEGURA COM A MENOS CONTRA O PEÑAROL E GARANTE VAGA NAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

Data: 09/05/2019

Xô déjà vu! O roteiro da Libertadores de 2017 estava se desenhando com a vitória da LDU sobre o San José, mas hoje não! O Flamengo perdeu um caminhão de gols, passou sufoco jogando os últimos 30 minutos com um jogador a menos, após a expulsão de Pará, porém, segurou o empate por 0 a 0 com o Peñarol no Uruguai e está classificado para as oitavas de final. O empate deu ainda o primeiro lugar do Grupo D ao Rubro-Negro, com os mesmos 10 pontos de LDU e Peñarol, mas com melhor saldo de gols. O time de Abel Braga agora terá a vantagem de fazer o segundo jogo em casa na próxima fase.

OS CLASSIFICADOS

Além do Flamengo, no Equador a LDU atropelou o lanterna San José, da Bolívia, por 4 a 0 e carimbou a segunda vaga do grupo para as oitavas de final. Os confrontos da próxima fase serão definidos através de sorteio na próxima segunda-feira, na sede da Conmebol, no Paraguai.