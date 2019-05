Mais de cinco mil atletas disputam a etapa regional dos Jogos Estudantis de Alagoas

Data: 09/05/2019



Mais de cinco mil alunos participarão da primeira etapa da maior competição do desporto escolar do Estado, os Jogos Estudantis de Alagoas (Jeal). Na próxima semana (13 a 19 de maio), 528 equipes de voleibol, handebol, basquete e futsal disputam a fase regional da competição, abrangendo as modalidades infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos).

Os jogos acontecem nos seguintes municípios, distribuídos por Gerência Regional de Educação (Gere): 1ª e 13ª – Maceió; 2ª – Campo Alegre; 3ª – Palmeira dos Índios; 4ª – Cajueiro e Viçosa; 5ª – Arapiraca; 6ª Santana do Ipanema; 7ª – União dos Palmares; 8ª – Pão de Açúcar; 9ª – Penedo; 10ª – Maragogi; 11ª – Piranhas; e 12ª – Pilar e Coqueiro Seco.

O coordenador-geral dos jogos, Henrique Vilela, comemora o aumento do número de atletas inscritos nesta desta etapa, que passou de 3.400, em 2018, para mais de cinco mil este ano. Ele ainda enumera as mudanças da edição 2019.

“Esse ano temos mais uma novidade no formato da disputa: primeiro, realizaremos toda a seletiva regional das modalidades coletivas, para, em seguida, promover as individuais. Até então, a etapa estadual juntava as modalidades coletivas e individuais, mas, este ano, vamos separar totalmente. Teremos a regional coletiva, seguida da estadual, e, em agosto, faremos a seletiva estadual dos individuais”, adianta Henrique.

Números positivos – Henrique conta que a expectativa é que, este ano, o número de participantes seja superior ao ano passado. “Encerramos na semana passada as inscrições dos coletivos, onde constatamos um aumento significativo do número de participantes. A nossa expectativa é superar também o número geral da competição, que, ano passado, foi de cerca de 6300 atletas. Este ano, já temos 5.300 apenas nas modalidades coletivas. Isto é bastante positivo e cria expectativa também em relação aos números finais da competição”, avalia o coordenador geral dos jogos.

Municípios mobilizados- O coordenador dos Jogos também elogia a mobilização das Geres e dos municípios para as inscrições da edição deste ano. “Merece destaque também o empenho dos coordenadores regionais para fazer a articulação junto aos municípios, onde tivemos gratas surpresas em relação à participação destes. Um exemplo é a 7ª Gere, que abrange as equipes do Vale do Mundaú, com 62 equipes inscritas. Acredito que o aumento do número de ginásios construídos pelo Governo de Alagoas fortalece ainda mais esta participação”, credita Henrique.

O coordenador da 7ª Gere nos jogos, Lucimar Ferreira, afirma que está tudo pronto para o início dos jogos na regional. “Estão todos animados, é um período em que toda comunidade escolar está muito envolvida, é uma disputa muito boa, com a participação de escolas públicas e particulares de toda a região, que conta com sete municípios envolvidos. Acredito que a disputa será muito forte e a expectativa é enorme entre os estudantes”, afirma.

Novos ginásios – Desde o início da primeira gestão, uma das prioridades do governador Renan Filho e do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, foi o investimento em infraestrutura das unidades de ensino, assim como em ginásios poliesportivos. Ao todo, são 50 ginásios construídos e 19 recuperados em todo o Estado.

por Manuella Nobre/Agência Alagoas