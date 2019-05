Mulher é presa com granadas, drogas e pistolas em casa

Data: 09/05/2019

Informações repassadas pelo núcleo de inteligência levaram a polícia a uma mulher suspeita de realizar entregas de drogas na comunidade de Piabas, no bairro do Jacintinho, em Maceió, na noite dessa quarta-feira (8). Ele foi presa e, no endereço que indicou aos policiais, foram encontradas granadas artesanais, pistolas, drogas e muita munição.

De acordo com a polícia, Alexandra Souza da Silva foi detida com uma pequena quantidade de crack. Ao ser interrogada, ela deu o endereço de uma casa do conjunto Virgem dos Pobres III, Vergel do Lago, para onde a guarnição se deslocou.

Chegando à residência, os agentes pediram para revistar o local e encontraram duas pistolas calibre 380, quatro carregadores de pistola e munições de mesmo calibre, 1,7 kg de crack, 20 gramas de maconha, quatro granadas de fabricação caseira, R$ 86 e três balanças de precisão.

Alexandra assumiu ser a proprietária do material e foi autuada por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Ela foi conduzida ao Complexo de Delegacias Especializadas, onde permanece à disposição da Justiça.



por Dayane Laet/TNH1