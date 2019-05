Nilton e Maranhão são apresentados no CSA e podem estrear na Série A

Data: 09/05/2019



O Centro Sportivo Alagoano apresentou oficialmente na tarde desta quinta-feira (9), no CT do Mutange, o volante Nilton e o atacante Maranhão. A dupla já está regularizada no Boletim Informativo Diário da CBF e pode estrear pelo Azulão na Série A do Brasileirão.

Os novos contratados já treinaram com o elenco marujo no CT Gustavo Paiva. Nilton, inclusive, figurou entre os titulares no lugar de Bruno Ramires. Clique aqui e veja a escalação utilizada pelo técnico Marcelo Cabo nesta quinta-feira. Aos 32 anos, Nilton chega ao Azulão após passagem pelo Bahia. O jogador comentou sobre o acerto com o time alagoano.

“Quero agradecer ao CSA por ter aberto as portas para mim. Sou um atleta, um cara que trabalha muito com projetos, com coisas que estejam agregando na minha vida profissional. Além de tudo existem pessoas qualificadas que abraçaram e mostraram para mim que vai ser um ano de muito esforço, que vão estar procurando colher frutos. Agradeço ao Fabiano, ao Raimundo e ao Rafael pela forma como foi passado para mim. Digo que a gente tem que continuar a carreira, somos profissionais. Espero que por onde passe, eu deixe boa imagem”.

“(No Bahia) Lá não foi diferente e aqui não vai ser também. Temos que procurar deixar algo pelo clube… Título, boa imagem, alguma coisa a gente tem que deixar porque acho que só vão lembrar do atleta desta forma, quando você deixa guardado na história com títulos, boa índole do atleta. Ontem comecei a trabalhar, hoje a primeira vez em campo. Estou conhecendo os companheiros, alguns sempre joguei contra, não tive oportunidade de jogar a favor. Aos poucos vamos nos identificando. Sabendo onde o companheiro gosta de estar melhor posicionado. Ao decorrer, temos que nos acostumar rapidamente com o companheiro. Aos poucos, o professor Marcelo vai vendo a melhor forma, a melhor equipe que pode encaixar de acordo para pegar o Avaí la fora”, discursou Nilton.

Maranhão também falou sobre a negociação com o CSA. O atacante revelou que teve uma conversa com a diretoria azulina no início do ano, mas só pôde fechar após finalizar o contrato com o Fluminense.

“Todo time que passo sempre me dedico ao máximo. Jogo muito para o time. Meu pensamento é lutar pela titularidade, quem tiver melhor vai jogar. Cheguei no começo da temporada em janeiro, graças a Deus joguei muitos jogos lá, 48 jogos no ano lá. No Fluminense, fui para resolver situação do meu contrato. Já sabia que não ia fazer parte do grupo porque o nosso pensamento quando fomos lá foi de rescindir. Só que tive algumas dificuldades e resolvi com a minha família ficar até o final do contrato”.

“No começo do ano estava negociando com o CSA, infelizmente não deu certo. Conversei com minha esposa, falei que precisávamos dar a honra a quem dá honra a gente. Escolhi o CSA porque foi o clube que me buscou, a diretoria, o Cabo que me deu moral. Creio que aqui será um belo ano e o que o CSA vai longe nesta Série A”, completou.

O CSA realiza treinamento na tarde desta sexta-feira e na manhã do sábado. Depois segue viagem para Santa Catarina, onde enfrenta o Avaí no domingo (12), às 19h, na Ressacada, pela quarta rodada da Série A do Brasileirão.

Fonte: TNH1