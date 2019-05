Primeiro quadrimestre de 2019 apresenta menor número de homicídios da década em AL

Data: 09/05/2019



O número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) segue diminuindo em Alagoas. Dados apresentados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (9), mostram que o primeiro quadrimestre de 2019 apresentou o melhor resultado da última década no Estado.

Segundo levantamento do Núcleo de Estatística e Análise Criminal (Neac), da SSP, os crimes contra a vida caíram 24,9% no comparativo de janeiro a abril deste ano, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os quatro primeiros meses do ano totalizaram 424 homicídios. No ano passado, houve registro de 565 mortes no mesmo período. Este também é o melhor resultado desde 2011, quando o período registrou 836 homicídios.

Ainda segundo as informações estatísticas, no mês de abril, Alagoas teve uma redução de 28,8% comparando com o mesmo mês do ano passado. Foram contabilizados 106 CVLIs este ano e em 2018 foram 149.

Quando analisamos os números referentes somente à capital, o quadrimestre (janeiro – abril) teve redução de 31,7% quando comparado ao período de 2018. Este ano a soma dos meses resultou em 127 mortes, enquanto que no ano passado foram 186. O quadrimestre deste ano também tem o menor número de homicídios da década. Em 2011, a taxa de homicídios foi de 343, a maior registrada quando se compara aos anos seguintes.

Já o mês de abril, segundo o Neac, contabilizou 29 homicídios e no ano passado o mesmo mês teve um registro total de 50 crimes contra a vida, o que representa uma diminuição de 42%.

Para o secretário da Segurança Pública, Lima Júnior, o resultado é fruto dos investimentos na Segurança e empenho das forças policiais. “Graças à integração das forças policiais e o empenho da cúpula da Segurança Pública, alcançamos também reduções extremamente significativas, não só em CVLIs, mas em outros crimes. Maceió já foi considerada a capital mais violenta do país e hoje nós chegamos a esse patamar de ter menos de um homicídio por dia. É através de investimentos nas instalações físicas, equipamentos, aumento de efetivo, motivação das tropas, parceria com os órgãos federais de Segurança e a parceria com a própria sociedade, por meio do Disque-Denúncia, que nós conseguimos esses resultados”, afirmou.

Segundo o comandante da Polícia Militar, coronel Marcos Sampaio, também é importante destacar os investimentos na Segurança Pública. “Os Cisps, os programas que são essenciais, como Ronda no Bairro e Força Tarefa, a plataforma Quimera, o aumento de efetivo, tudo isso somado a vontade do Governo de seguir investindo na Segurança vem fazendo a diferença e resultando na redução da violência em todo o estado”, avaliou.

Assaltos a ônibus mantém queda

Além dos números de homicídios, o secretário Lima Júnior apresentou à imprensa números referentes à expressiva diminuição de assaltos a ônibus em Maceió.

De acordo com as informações estatísticas, foram registrados 10 assaltos a ônibus em abril deste ano, enquanto que no mesmo período de 2018 foram 34; o que representa uma baixa de 70,6%. Ainda segundo os dados, comparando o primeiro quadrimestre deste ano com o de 2018, houve uma redução de 69,9%.

No primeiro quadrimestre do ano passado, foram registrados 137 assaltos, sendo 21 ocorrências em janeiro, 41 em fevereiro, 41 em março e 34 em abril. Já neste ano, aconteceram 43 assaltos, sendo 10 ocorrências em janeiro, oito em fevereiro, 15 em março e 10 em abril.

De acordo com Lima Júnior, a redução no número de assaltos a ônibus na capital mostra que a Segurança Pública está trabalhando por quem mais precisa. “Esse é um tipo de crime que atinge a população que mais precisa do Estado e uma categoria que trabalha arduamente, que são os rodoviários, então nós precisamos valorizar esses resultados. São 680 ônibus que circulam diariamente em Maceió, com 280 mil usuários e fechamos o mês de abril com 10 assaltos. É um resultado muito bom”, finalizou.

por Vanessa Siqueira e Luciana Beder/Agência Alagoas