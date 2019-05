Operação integrada prende suspeitos de tráfico de drogas em Capela e Cajueiro

Data: 10/05/2019



Duas pessoas foram presas em flagrante durante uma operação deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública de Alagoas (SSP) na manhã desta sexta-feira (10), nos municípios de Cajueiro e Capela. Ao todo foram 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

A ação integrada teve como objetivo prender suspeitos de tráfico de drogas nos municípios.

Durante o cumprimento dos mandados, foram presos em flagrante um homem de 26 anos apontado como o chefe do tráfico de drogas na região. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, e com um outro suspeito, de 30 anos, os militares apreenderam uma espingarda, 80 pedras de crack e 20 bombinhas de maconha.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Viçosa, onde ficaram presos.

A operação foi realizada pela SSP, Delegacia de Narcóticos (Dnarc) e 4ª Companhia da Polícia Militar e contou com apoio do Comando de Policiamento do Interior (CPI), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Radiopatrulha (BPRp), Grupamento Aéreo, Batalhão de Trânsito (BPTran) e 1° Cia Independente para o cumprimento dos mandados.

A SSP reforça quem tiver informações que levem ao paradeiro de outros suspeitos pode ligar para o Disque Denúncia 181.



Fonte: G1/AL