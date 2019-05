Carro roubado é incendiado em canavial na rodovia AL-105

Data: 11/05/2019



Um carro com queixa de roubo foi incendiado e abandonado em um canavial na rodovia AL-105, que liga Maceió ao município de São Luís do Quitunde, região Norte de Alagoas. O veículo foi encontrado por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) neste sábado (11). Não há suspeitos do crime.

“A gente estava patrulhando, quando percebeu indício de fumaça, como se alguma coisa estivesse queimando, a cerca de cerca de 40 metros da pista. Quando chegamos ao local, o carro já estava praticamente todo carbonizado”, afirmou ao G1 o coronel Liziário, do BPRv.

O carro é de modelo Siena, cor branca e placas NMB 7004 de Paulo Jacinto, município da Zona da Mata alagoana. Após consulta ao sistema policial, foi constatado que o veículo tinha queixa de roubo.

Foi feito um Boletim de Ocorrência no COPOM para registrar a ocorrência, que deve ser investigada pela Polícia Civil. “A gente fez o contato com a Polícia Civil para fazer a remoção do carro para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos”, disse o coronel.

Para a polícia, é possível que criminosos tenham roubado o carro para cometer outros crimes e incendiado o veículo após uso para evitar que fossem identificados.

“Eles queimam para dificultar o trabalho de identificação do IC [Instituto de Criminalística], para não deixar nenhuma impressão digital. E essa rodovia é escolhida porque é pouco trafegada, mas nós do BPRv estamos sempre patrulhando a região para coibir a prática de crimes”, ressaltou o coronel Liziário.



por Cau Rodrigues/G1-AL