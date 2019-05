Sine Maceió oferece 114 vagas de emprego em diversas áreas

Data: 11/05/2019

O Sine Maceió tem 114 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas, sendo a maioria para operador de telemarketing. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (10) (confira a lista de vagas ao final do texto).

Quem tiver perfil que se encaixe nas exigências de alguma destas vagas, deve se dirigir ao posto de atendimento ao trabalhador, no Shopping Popular, no centro, tendo em mãos os seguintes documentos:

RG

Carteira de Trabalho

PIS

CPF

Comprovante de residência

Currículo atualizado

Certificado de cursos (caso tenha)

Laudo médico (para a vaga destinada a pessoa com deficiência)

O Sine Maceió fica no 2º piso do Shopping Popular, ao lado do Teatro Deodoro, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 14h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (82) 3315-6205.

Confira a lista completa de vagas

Operador de Telemarketing (80) – Ensino Médio completo, ser maior de 18 anos e residente em Maceió;

Assistente administrativo financeiro (2) – Ensino médio completo ou superior incompleto com experiência em gestão de pessoas e rotinas administrativas comprovada em carteira

Assistente de licitação (1) – Ensino médio completo com experiência comprovada em processo licitatório e curso de informática básica com conhecimento em Word e excel.

Costureira (2) – Ensino Fundamental incompleto, com experiência comprovada em costura de maquina industrial;

Coordenador de logística (1) – Ensino Superior completo em áreas de logística, experiência com almoxarifado, conhecimento em sistema ERP, em gestão de processos logísticos e rotinas administrativas. Experiência comprovada em carteira;

Almoxarife (5) – Ensino Médio completo com curso de Operador de Empilhadeira, experiência na área de almoxarifado e logística, CNH categoria B e experiência comprovada em carteira;

Auxiliar de Almoxarife (5) – Ensino Médio completo com experiência em almoxarifado comprovada e curso NR35;

Carpinteiro (1) – Ensino Médio completo com experiência comprovada em carpintaria;

Assistente Administrativo Financeiro (1) – Ensino Médio completo ou Superior incompleto com experiência em gestão de pessoas, rotinas administrativas, recursos humanos e rotinas financeiras. Experiência comprovada na carteira;

Supervisor Operacional (1) – Superior incompleto ou completo em logística e rotinas administrativas; conhecimento em Sistema Integrado e Almoxarifado. Experiência comprovada em carteira;

Assistência de logística (3) – Superior incompleto com experiência em auditoria de processos logísticos, notas fiscais e inventários. Experiência comprovada em carteira;

Inspetor de materiais (1) – Superior incompleto ou completo em Engenharia de Qualidade, Produção ou Elétrica, com curso em técnico em elétrico-eletrônica, eletromecânica ou automação, e possuir registro ativo no Crea. Experiência comprovada na carteira;

Mecânico socorrista (1) – Ensino Fundamental incompleto com experiência de no mínimo dois anos com CNH D ou E, possuir o curso de condutor de passageiros atualizado;

Auxiliar administrativo PCD (1) – Ensino Médio completo com experiência comprovada;

Açougueiro (4) – Ensino Fundamental completo com habilidade em cortes de carne;

Cabeleireiro (2) – Ensino Médio completo e experiência comprovada;

Analista de Suporte (1) – Ensino Superior incompleto com o curso contábeis, com experiência no sistema E-social;

Projetista de móveis (2) – Ensino Médio completo com experiência mínima de um ano comprovada;

Fonte: G1/AL