Avaí e CSA passam em branco e empatam sem gols na Ressacada

Data: 12/05/2019



Em jogo fraco tecnicamente, Avaí e CSA passaram em branco e empataram em 0 a 0 na noite deste domingo (12), na Ressacada, em Florianópolis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times seguem sem vencer na Série A.

O Avaí agora tem dois pontos e ocupa a 19ª colocação na tabela, enquanto o CSA tem três pontos e é o 17º colocado.

Próxima rodada

O Leão encara o Vasco no domingo (19), às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro. O Azulão visita o Internacional também no domingo (19), só que às 16h no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Ficha técnica

Avaí

89- Vladimir

22- Iury (97- Lourenço, no intervalo)

3- Betão

14- Ricardo

23- Igor Fernandes

5- Mosqueira (30- André Moritz, aos 26′ do 2º tempo)

21- Luan Pereira

7- Pedro Castro

28- Daniel Amorim

19- João Paulo

99- Getúlio (8- Jones Carioca, aos 19′ do 2º tempo)

Técnico: Geninho

Banco: 83- Glédson, 1- Lucas Frigeri, 33- Marquinhos Silva, 63- Kunde, 6- Paulinho, 26- Julinho, 97- Lourenço, 94- Matheus Barbosa, 30- André Moritz, 20- Gegê, 29- Matheus Matias e 8- Jones Carioca.

CSA

12- Jordi

22- Celsinho

13- Gerson

4- Luciano Castan

27- Armero

5- Naldo

9- Nilton

7- Madson (25- Maranhão, aos 13′ do 2º tempo)

10- Matheus Sávio (11- Robinho, aos 23′ do 2º tempo)

19- Didira

20- Cassiano (16- Victor Paraíba, aos 35′ do 2º tempo)

Técnico: Marcelo Cabo

Banco: 1- João Carlos, 3- Leandro Souza, 8- Dawhan, 11- Robinho, 14- Rafinha, 15- Lucas Dias, 16- Victor Paraíba, 18- Jhon Cley, 25- Maranhão e 99- Patrick Fabiano.

Cartão amarelo

Avaí: Luan Pereira

CSA: Luciano Castan, Nilton

Arbitragem

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (FIFA/PA)

Assistente 1: Emerson Augusto de Carvalho (FIFA/SP)

Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (CBF/SP)

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (CBF/SC)

Analista de campo: Vayran da Silva Rosa (CBF/SC)

VAR

Árbitro de vídeo: Ricardo Marques Ribeiro (FIFA/MG)

Assistente de VAR 1: Carlos Eduardo Nunes Braga (CBF/RJ)

Assistente de VAR 2: Diogo Carvalho Silva (CBF/RJ)

Supervisor de protocolo: Nilson de Souza Monção (CBF)

por Paulo Victor Malta/TNH1