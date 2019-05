PC esclarece tentativa de homicídio causada por ciúmes

Data: 13/05/2019



A Polícia Civil de Alagoas, por meio do 6º Distrito da Capital, esclareceu mais um crime de tentativa de homicídio nesta segunda-feira (13), ocorrido na região Norte de Maceió.

Segundo o delegado Robervaldo Davino, titular do 6º Distrito da Capital, que comandou as investigações, a vítima foi identificada como Larry Bonfim dos Santos, de 39 anos, agredido a golpes de faca, tipo serra, num trecho da rodovia AL-101-Norte, nas proximidades do Clube do Sesc, no bairro Guaxuma, na tarde do dia 17 de outubro do ano passado.

Após o crime, o agressor, Manoel Borges dos Santos, de 48 anos, fugiu para Arapiraca, onde passou a residir. “Fizemos várias diligências e acabamos por localizá-lo naquela cidade”, disse o delegado.

Ao ser interrogado, Manoel Borges, que, na época, trabalhava numa construção próxima ao local do crime, confessou a autoria da tentativa de assassinato, explicando ter agido por ciúmes. Segundo ele, sua esposa trabalhava numa banca de frutas, de propriedade de Larry e este estava se “insinuando” para ela.

Larry, ferido no braço e nas costas, foi medicado no Hospital Geral do Estado (HGE), mas conseguiu sobreviver.

*com Ascom/PC