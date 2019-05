Dose Certa vai entregar R$ 18 milhões em medicamentos aos municípios de Alagoas

Data: 13/05/2019



Lançado na manhã desta segunda-feira (13) pelo governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, o Programa Dose Certa na Atenção Básica vai disponibilizar R$ 18 milhões em medicamentos que já começaram a ser distribuídos aos municípios alagoanos. A entrega prossegue durante todo o mês.

A solenidade de lançamento foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), no bairro do Jaraguá, e reuniu prefeitos, secretários municipais de Saúde, deputados estaduais, dentre outras autoridades.“Vamos doar aproximadamente R$ 18 milhões em medicamentos para os municípios, divididos em kits. A distribuição levará em consideração o tamanho da população de cada uma das cidades beneficiadas. Todos os municípios de Alagoas que desejarem aderir ao Programa terão direito ao incentivo que o Estado vai dar para fortalecer a atenção básica”, afirmou Renan Filho, que lançou o Dose Certa junto com o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres.

Renan Filho recordou que os medicamentos fazem parte de um grande lote apreendido durante operação contra a sonegação fiscal, promovida pelo Ministério Público Estadual (MPE) junto com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). De acordo com ele, o repasse dos remédios aos municípios alagoanos é um sinal colaborativo do Governo de Alagoas nesse momento de dificuldade financeira vivido pelas prefeituras.

“Apreendemos esses medicamentos e vamos distribuir um estoque considerável agora. Ficaremos, ainda, com aproximadamente R$ 5 milhões que serão repassados aos municípios que aderirem e fizerem o melhor uso do Programa, como forma de repor esses medicamentos”, acrescentou Renan Filho, lembrando que além do Dose Certa, o Governo do Estado segue mantendo a contrapartida da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. “De todos os Estados do Nordeste, só Alagoas está em dia hoje com a contrapartida. Isso é importante falar, porque quando a crise aperta, a primeira coisa que os governos cortam são as transferências para os outros entes”, destacou.

O secretário de Estado da Saúde disse que o Dose Certa representa o primeiro passo de uma nova política de atenção básica que está sendo construída em Alagoas. “Vamos discutir o modelo dos programas para que possamos apoiar mais fortemente os municípios, mas, também, cobrar a resolutividade dos casos. Outro ponto muito importante é a efetivação do prontuário eletrônico, que possibilitará o acompanhamento e a elaboração do histórico da vida dos pacientes alagoanos. Essa foi mais uma ideia discutida com o governador Renan Filho que iremos, nos próximos meses, implementar aqui em Alagoas, apoiando os municípios”, revelou Ayres.

Durante a entrevista coletiva, Renan Filho destacou que, paralelamente ao fortalecimento da atenção básica, o Governo do Estado está implantando uma nova rede de atendimento em urgência e emergência e também voltada à realização de cirurgias eletivas (programadas) por meio da construção de cinco hospitais: dois na capital (Metropolitano e da Mulher) e três no interior do Estado (regionais de Porto Calvo, União dos Palmares e Delmiro Gouveia), além de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em Maceió, que receberá, ainda este ano, três clínicas da família.

De acordo com ele, o calendário de entrega das obras começa em agosto com o Hospital da Mulher e se estende até o segundo semestre de 2021 com a inauguração do Hospital Regional do Alto Sertão, em Delmiro Gouveia.



por Severino Carvalho/Agência Alagoas