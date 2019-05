Saiba os confrontos das oitavas de final da Libertadores

Data: 13/05/2019



A Conmebol realizou, na noite desta segunda-feira (13), o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores 2019. O sorteio foi realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e determinou as chaves até o final da competição. A decisão da Libertadores será em jogo único realizado no dia 23 de novembro, no estádio Nacional, em Santiago, no Chile.

As 16 equipes classificadas para a próxima etapa ficaram em primeiro e segundo lugar na fase de grupos. O sorteio foi realizado de forma que aqueles que ficaram em primeiro enfrentassem times que ficaram em segundo em suas respectivas chaves. As equipes que estão no pote 1 fazem o jogo de ida como mandantes e o jogo de volta como visitantes.

O sorteio permitiu jogos entre clubes do mesmo país e repetição dos confrontos da fase de grupos. As oitavas serão disputadas a partir do fim de julho, após a Copa América.

Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores (brasileiros em negrito):

River Plate (ARG) x Cruzeiro

Godoy Cruz (ARG) x Palmeiras

Emelec (EQU) x Flamengo

LDU (EQU) x Olimpia (PAR)

Athletico x Boca Juniors (ARG)

Nacional (URU) x Internacional

Grêmio x Libertad (PAR)

San Lorenzo (ARG) x Cerro Porteño (PAR)

Fonte: Equipe portal