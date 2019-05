Dose Certa: 4.529 kits de medicamentos começaram a ser distribuídos pela Sesau

Data: 15/05/2019



Os 102 municípios alagoanos começaram a receber os 4.529 kits de medicamentos do Dose Certa. O programa, que visa assegurar medicamentos para os usuários da Atenção Básica, foi lançado pelo governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, durante solenidade realizada na segunda-feira (13).

A distribuição dos kits foi iniciada pelos municípios de Mata Grande, Canapi, Inhapi, Água Branca, Pariconha, Delmiro Gouveia e Olho D’Água do Casado. Também já receberam as cidades de Senador Rui Palmeira, São José da Tapera, Carneiros, Ouro Branco, Maravilha e Santana do Ipanema.

Nesta quarta-feira (15), Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, Roteiro, Jequiá da Praia, Murici, Pilar, Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco receberam os kits. O cronograma de entrega, segundo supervisor de logística da Sesau, Éder Correia, prossegue até o dia 29 deste mês, quando os demais municípios serão contemplados.

“Os medicamentos enviados para os municípios são suficientes para abastecer a Atenção Primária pelos próximos 120 dias. Todos os medicamentos estão dentro das normas de segurança e validade e representam o esforço da gestão estadual de saúde em assegurar uma assistência cada vez mais digna e inclusiva para todos os alagoanos”, reforçou Éder Correia.

No total são cerca de R$ 18 milhões em medicamentos, que serão distribuídos até o fim deste mês, de acordo com as necessidades de cada município. No total os kits são compostos por medicamentos como Amoxicilina, Ibuprofeno e Parecetamol, importantes para o atendimento de pacientes da Atenção Básica.



por Regina Carvalho/Gazetaweb