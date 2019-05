Oito presos foram encontrados mortos nos presídios de Alagoas

Data: 15/05/2019



sistema prisional alagoano contabilizou, até o dia 13 deste mês, a morte de oito detentos. Quatro deles foram vítimas de crimes violentos, incluindo inicialmente aqueles registrados como suicídio. Os dados constam no mapa carcerário, que aponta ainda doze fugas este ano. Nenhuma delas foi abortada pela equipe plantonista.

Em março deste ano, um reeducando foi encontrado morto dentro de uma das celas da Casa de Custódia da Capital, na parte alta de Maceió. David Rodrigues dos Santos estava com um corte profundo no pescoço até o umbigo, além de um buraco no lado direito do peito.

Após a confirmação das mortes registradas dentro das unidades prisionais, a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (Seris) informou que foi aberta sindicância para apurar os casos.

A última atualização do mapa carcerário de Alagoas aponta uma população total de quase 9 mil presos – incluindo provisórios, regime fechado, medida de segurança, regime aberto, regime semiaberto e presos recolhidos nas unidades federais. Entretanto, a população recolhida nas unidades prisionais é de 4.933 presos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (Seris) informa que em todos os casos foram abertas sindicâncias com o objetivo de se investigar as circunstâncias das mortes, bem como apurar responsabilidades. “A Seris esclarece ainda que, do total de oito óbitos, quatro foram classificados como violentos – neste caso, incluem-se também os tidos inicialmente como suicídio. Outras duas mortes ocorreram por razões naturais, enquanto que a causa das demais (2) não foram esclarecidas, razão pela qual seguem classificadas como indeterminadas. Ressalte-se, ainda, o trabalho precípuo dos agentes penitenciários, que, nos casos de fuga e demais intercorrências, vêm agindo de forma célere e eficiente para manter o sistema prisional alagoano entre os mais tranquilos do país, tendo realizado 13 recapturas em 2019”.

por Regina Carvalho/Gazetaweb