Presidente do CSA reclama da pressão da torcida e anuncia que vai pedir licença do cargo

Data: 15/05/2019



O presidente do CSA, Rafael Tenório disse ao GloboEsporte.com que vai se licenciar do cargo. A venda do mando de campo do jogo com o Flamengo foi a gota d’água para a decisão.

– Estou me afastando da presidência do clube por um período de 90 dias. Já assinei a carta de afastamento e estou entregando ao presidente do Conselho Deliberativo, Raimundo Tavares. O motivo foi a repercussão por conta da venda do mando de campo [do jogo contra o Flamengo]. Vou parar, cuidar das minhas empresas e refletir sobre o meu futuro no CSA.

O dirigente explicou como fica a condução do CSA com a sua saída.

– Com o meu afastamento, quem assume o comando do clube é o vice-presidente, Omar Coelho.

Nessa terça-feira, o CSA confirmou a venda do campo de campo da partida contra o Flamengo, pela 9ª rodada do Brasileiro. A informação repercutiu entre os torcedores azulinos e causou muitos protestos nas redes sociais. Tenório até bloqueou os comentários de sua conta no Instagram.

O jogo que causou toda polêmica, marcado para o dia 12 de junho, será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os valores do negócio giram entre R$ 1,2 milhão e R$ 1,5 milhão.

Fonte: Globoesporte