Alagoana Geyse é convocada para a Copa do Mundo feminina na França

Data: 16/05/2019

A atacante Geyse foi convocada pelo técnico Vadão, da seleção brasileira feminina, para a Copa do Mundo. Marta também está na lista. Assim, duas alagoanas vão vestir a camisa verde e amarela no Mundial, que será disputado na França.

Geyse da Silva Ferreira, conhecida como Pretinha, passou pelas divisões de base da seleção e foi campeã sul-americana sub-20. Ela nasceu em Maragogi, Litoral Norte do estado, e despontou no futebol com a camisa do União Desportiva. Atualmente, a atacante defende o Benfica-POR.

A seleção brasileira estreia no dia 9 de junho contra a Jamaica. O jogo está marcado para as 10h30, no Estádio Grenoble. O Brasil divide o Grupo C com Austrália e Itália.

Fonte: Globoesporte