Curso de informática para alunos da EJA realizado em parceria com a UFAL, tem início na Escola Manoel Soares

Data: 16/05/2019

A Secretaria de Educação de Penedo-SEMED e a Universidade Federal de Alagoas-UFAL continuam com parcerias de sucesso, iniciando no último dia 04 de maio, na Escola Municipal Manoel Soares de Melo, as aulas do Curso Básico de Informática promovido por intermédio da Universidade Federal de Alagoas.

As aulas são ministradas pelo Professor André Almeida, do Curso de Sistema de Informação e Coordenador de Extensão e Cultura, da Unidade de Ensino de Penedo da UFAL; para os alunos da Educação de Jovens e Adultos-EJA.

Segundo a Coordenadora da EJA Catarina Sodó, o curso acontece aos sábados, no período da manhã e tarde, com carga horária de quarenta horas. Ao término será expedido o certificado de conclusão pela universidade. Salientou ainda que as aulas estão sendo ofertadas para os alunos da Modalidade Educação Especial promovendo a inclusão desses jovens e adultos.

No ano de 2018, cerca de cento e cinquenta alunos dessa modalidade foram capacitados em dois cursos: Assistente de Camarim e Assistente de Palco, também por meio da parceria ebtre a Secretaria de Educação e a UFAL.

“É muito gratificante e incentivador vê em um dia de sábado uma sala de aula repleta de jovens e adultos buscando conhecimento. Nós revigora para continuar trabalhando em busca da excelência na educação de Penedo. Agradeço ao Prefeito Marcius Beltrão pela confiança e apoio. E em Especial a UFal por mais uma parceria. ” Falou a Secretária de Educação Cíntya Alves.

Fonte: Ascom/PMP