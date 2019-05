Desemprego atinge 16% em AL no 1º trimestre de 2019, diz IBGE

Data: 16/05/2019

A taxa de desocupação entre os alagoanos foi de 16% no 1º trimestre de 2019. O índice foi divulgado nesta quinta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 14 estados do país, o desemprego cresceu, mas em Alagoas este índice se manteve estável em relação ao trimestre anterior.

O levantamento também mostra que a taxa de desalentados, que são as pessoas que não estão trabalhando e desistiram de procurar emprego, ficou em 16%, a mesma registrada nos meses finais de 2018, mantendo o estado como o segundo pior do país neste índice.

O IBGE também apresentou o percentual das pessoas com 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como conta própria. Alagoas tinha 26,3% dos trabalhadores nesta situação. Enquanto 64,9% dos trabalhadores tinham carteira assinada.

O Distrito Federal apresentou o menor índice de trabalhadores sem carteira (19,6%), e Amazonas, o maior (35,5%).

Em relação ao percentual de pessoas ocupadas na semana de referência como empregado do setor privado, mas sem carteira assinada, Alagoas fica em uma posição intermediária em relação aos outros estados do país, com 33,4%. O Maranhão registrou o maior índice neste quesito (49,5%).

A taxa de desemprego média no país nos 3 primeiros meses do ano subiu para 12,7%, conforme já divulgado anteriormente pelo órgão. O desemprego no trimestre encerrado em março é o maior desde o trimestre terminado em maio de 2018. São 13,4 milhões de desempregados no país, ante um universo de 12,1 milhões no último trimestre do ano passado.

Fonte: G1/AL