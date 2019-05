Governador garante recursos para obras de urbanização em Murici

Data: 16/05/2019

O governador Renan Filho assinou nesta quinta-feira (16) a ordem de serviço para construção do Parque Municipal de Murici, marcando a passagem dos 127 anos de emancipação política da cidade. As obras estão orçadas em R$ 959 mil e serão executadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), no bairro de Campo Grande.

“Essa obra vai urbanizar uma área onde existe um terreno baldio, que se transformará num parque para receber toda a população de Murici, destinado à prática de esportes, ao convívio social, enfim, à melhoria da qualidade de vida das pessoas”, disse Renan Filho. A obra deve ser entregue no dia 16 de setembro e, de acordo com Renan Filho, a construção do Parque Municipal será o pontapé inicial para execução de um grande projeto de urbanização de áreas em Murici. Ele anunciou, ainda, que nos próximos dias serão iniciadas as obras de asfaltamento de vias e acessos à cidade.

Ao lado do prefeito do município, Olavo Neto, o governador Renan Filho participou da programação festiva e de inaugurações voltada aos 127 anos de Murici. O primeiro compromisso foi a reabertura dos leitos de clínica médica do Hospital Geral Dagoberto Omena. “O nosso Hospital passa agora a funcionar não somente com urgência e emergência, mas com a disponibilização dos leitos para internação. A ampliação dos serviços de saúde em nosso município tem sido uma marca de nossa administração, a exemplo do Centro de Diagnóstico, onde ofertamos exames de raio-X, ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia, dentre outros”, citou Olavo Neto.

Renan Filho, o prefeito, secretários estaduais, municipais e vereadores inauguraram ainda uma praça desportiva e o acesso ao Conjunto Olavo Calheiros 1 e 2, e visitaram as obras do Mercado Público Municipal e do pátio da feira livre, quer devem ser entregues no dia 8 de junho. A comitiva participou ainda da inauguração do Centro de Educação Infantil (creche) Professora Maria Salete da Silva Almeida e da assinatura da ordem de serviço para construção de um Centro de Referência de Assistência Social (Cras).



Fonte: Agência Alagoas